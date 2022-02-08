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Представлен смартфон Honor 60 SE с камерой в стиле iPhone 13 Pro
Продажи начнутся 17 февраля 2022 года.
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Компания Honor анонсировала новый смартфон среднего класса с процессором MediaTek и основной камерой, выполненной в стиле iPhone 13 Pro. Новинка получила название Honor 60 SE и поступит в открытую продажу на следующей неделе.

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Смартфон несёт на борту панель OLED диагональю 6,67 дюйма, в которую встроен сканер отпечатков пальцев. Экран имеет разрешение Full HD+, 100-процентный охват цветового диапазона DCI-P3, вырез под фронтальный модуль с поддержкой Face Unlock, а частота обновления картинки составляет 120 Гц.

Аппаратным центром стала 6-нанометровая однокристальная система Dimensity 900, которая почти не встречается в смартфонах для глобального рынка. Она имеет пиковую частоту 2,4 ГГц и графику Mali-G68 MC4. Мобильный процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти, а вместимость хранилища в зависимости от комплектации составляет 128 ГБ или 256 ГБ.

В основной камере установлено три модуля, но известно разрешение только главного – 64 МП. Судя по всему, Honor 60 SE получит ультра-широкоугольную камеру на 8 МП и сенсор глубины на 2 МП. Такой набор модулей имеет Honor 60.

Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4300 мА*ч. Батарея получила поддержку быстрой зарядки по проводу, мощность которой составляет 66 Вт. На презентации компания не упоминала о разрешении камеры для селфи и наличии чипа NFC. При этом модель обзавелась навигационным приёмником GPS, 3,5-миллиметровым разъёмом для наушников, портом USB-C и реверсивной проводной подзарядкой мощностью 5 Вт.

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Рекомендованная производителем стоимость Honor 60 SE в модификации со 128 ГБ постоянной памяти составила 345 долларов. За версию с накопителем ёмкостью 256 ГБ нужно доплатить ещё 45 долларов. Новинка поступит на рынок 17 февраля 2022 года в серебристой, чёрной и зелёной расцветках корпуса. В продаже смартфон появится с предустановленной оболочкой Magic UI 5.0, а не Magic UI 6.0, без операционной системы Android 12 (только Android 11) и сервисов Google. Глобальная версия, которая выйдет позже, получит Google Mobile Services.

#honor
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