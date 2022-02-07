По цене порядка 110 000 рублей.

В начале следующей недели на российском рынке откроется приём предварительных заказов на новый ноутбук компании Huawei с процессором AMD серии Ryzen 5000. Модель называется Huawei MateBook 16.

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Новинка отличается тонким корпуса, выполненным из металла. Модель оборудована дисплеем диагональ 16,1 дюйма с разрешением 2520 x 1680 пикселей с пропорциями 3 к 2 и тонкими экранными рамками с трёх сторон. Панель охватывает 100% цветового диапазона sRGB.

Huawei MateBook 16 оборудован мобильным процессором AMD Ryzen 7 5800H с восемью ядрами и поддержкой технологии многопоточности. Базовая частота CPU составляет 3,2 ГГц, а пиковая – 4,4 ГГц. Графическая подсистема представлена встроенной графикой Radeon Vega 8 с частотой 2000 МГц. Требования по теплоотводу составляют 45 Вт. Само изделие изготовлено по нормам 7-нанометровой технологии и имеет 16 МБ кэш-памяти третьего уровня.

Новинка китайской компании получила фирменную систему охлаждения Shark fin, в состав которой входят двойные тепловые трубки и пара 75-миллиметровых вентиляторов. По словам производителя, комбинация клавиш Fn+P позволяет активировать режим повышенной производительности. После этого TDP в Ryzen 7 5800H повышается до 54 Вт.

Huawei MateBook 16 может похвастаться аккумуляторной батареей на 84 Вт*ч. Она обеспечивает почти 13 часов работы без подзарядки в режиме просмотра видео в формате Full HD, хранящегося на накопителе. К слову, подсистема хранения данных представлена SSD объёмом 512 ГБ, а оперативной памяти типа DDR4 предусмотрено 16 ГБ.

Новинка весит почти 2 кг и имеет толщину корпуса 17,8 мм. В комплект поставки входит адаптер питания, мощность которого составляет 135 Вт. Продаваться ноутбук будет с предустановленной операционной системой Windows 11. Оформить предварительный заказ на Huawei MateBook 16 в России можно будет начиная с 15 февраля 2022 года, а рекомендованная производителем стоимость лэптопа составила 109 990 рублей.

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Компания подготовила для жителей Российской Федерации два хороших подарка. Во-первых, все, кто оформит предварительный заказ до 24 февраля 2022 года, получат в подарок монитор Huawei MaetView GT стоимостью 39 999 рублей. Во-вторых, за предзаказ дарят сумку Huawei Classic Backpack стоимостью 6 990 рублей.