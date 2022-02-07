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Samsung представит в России пять смартфонов серии Galaxy A нового поколения
Galaxy A13, A23, A33, A53 и A73.
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Южнокорейский технологический гигант Samsung в ближайшее время представит в России сразу пять смартфонов серии Galaxy A нового поколения. Все они должны были появиться зимой, но из-за дефицита компонентов релиз перенесён на весну.

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Первая модель, которая поступит в продажу в России, называется Samsung Galaxy A13. Её представили ещё в начале декабря 2021 года, но она пока доступна исключительно в Соединённых Штатах. Модель оборудована 6,5-дюймовой панелью IPS LCD формата HD+ с частотой обновления 90 Гц и может похвастаться 50-мегапиксельной основной камерой.

Смартфон получил 7-нанометровый мобильный процессор Dimensity 700 с 4 ГБ оперативной памяти в паре, а вместимость встроенного флеш-модуля составила 64 ГБ. Прочие параметры включают аккумулятор на 5000 мА*ч с 15-ваттной зарядкой и все ключевые интерфейсы, в том числе NFC и выход для наушников.

Вторая модель – Samsung Galaxy A23. Её ключевой фишкой тоже будет основная 50-мегапиксельная камера, а производителем датчика изображения станет компания SK Hynix, а не Sony или Samsung.

Третий смартфон – Samsung Galaxy A33. Тут информации у нас тоже почти нет. Известно только то, что смартфон получит поддержку сотовых сетей пятого поколения, FHD+ экран на базе матрицы Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой 25-ваттной зарядки по проводу.

Четвёртая модель – Samsung Galaxy A53. Тут мы знаем практически всё. Грядущая новинка будет оборудована фирменным мобильным процессором Exynos 1200 с 6-8 ГБ оперативной и 128-256 ГБ пользовательской памяти. Смартфон обзаведётся 6,5-дюймовым экраном на органических светодиодах с частотой обновления 120 Гц и вырезом под 32-мегапиксельную фронталку.

Разрешение основной камеры составит 64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП. Она получит систему оптической стабилизации изображения, но останется без телеобъектива. Ёмкость комплектного аккумулятора составит 5000 мА*ч, а мощность проводной подзарядки – 25 Вт. Также на борту будут все интерфейсы, кроме разъёма для наушников.

Наконец, Samsung Galaxy A73 станет увеличенным вариантом предыдущей модели. Ключевыми изменениями помимо дисплея станут появление телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом и 108-мегапиксельная основная камера.

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Samsung Galaxy A13 из коробки будет работать с прошивкой One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11. Какое программное обеспечение получит модель Galaxy A23, пока что не уточняется. Все остальные смартфоны выйдут с предустановленной оболочкой One UI 4.0 на Android 12. Также отметим, что Samsung Galaxy A53 и Galaxy A73 смогут похвастаться защитой от воды.

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