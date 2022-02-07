До 24 февраля цена составляет 9 990 рублей.

На российском рынке стало одним бюджетным смартфоном больше. Модель K14 Plus был представлена китайской компанией Lenovo Group. Новинка получила тройную основную камеру, ёмкий аккумулятор и скромную однокристальную систему.

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Lenovo K14 Plus оборудован мобильным процессором UNISOC T700. Система-на-чипе имеет восемь ядер и не поддерживает сотовых сетей пятого поколения. Однокристальная система дополняется 4 ГБ оперативной памяти. Новинка обзавелась постоянным запоминающим устройством ёмкостью 64 ГБ, а ещё 1 ТБ можно добавить с помощью карт памяти.

На лицевой панели смартфона установлена матрица, выполненная по технологии IPS. Дисплей имеет размер 6,5 дюйма по диагонали и разрешение HD+. Плотность точек составляет 268 пикселей на дюйм. Зато есть поддержка частоты обновления изображения 90 Гц.

В основной камере Lenovo K14 Plus используется три оптических модуля. Главный имеет разрешение 48 МП и светосилу f/1,79. Он поддерживает технологию Quad Pixel, за счёт которой смартфон может делать чёткие снимки на 12 МП в условиях плохой освещённости, объединяя четыре пикселя в один.

Ещё два датчика изображения имеют разрешение 2 МП. Светосила – f/2,4. Они используются для макросъёмки и портретного режима. Для любителей делать селфи на лицевой стороне смартфона располагается фронтальная 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.

По словам производителя, Lenovo K14 Plus может проработать без подзарядки в течение 40 часов. Для этого предусмотрена аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч. Прочие параметры включают операционную систему Android 11, тыльный сканер отпечатков пальцев и поддержку Face Unlock. Габаритные размеры смартфона – 165,1 x 75,6 x 9,1 мм при массе 198 граммов.

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Рекомендованная производителем стоимость Lenovo K14 Plus в России составила 11 490 рублей, но до 24 февраля 2022 году купить новинку можно за 9 990 рублей. Модель доступна в двух цветовых решениях: «Розовая глина» и «Серый графит».