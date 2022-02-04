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Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ подорожают только на 5 000 рублей в сравнении с предшественниками
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Сегодня мы писали о том, сколько в России будут стоить две модификации флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Вместе с ним компания представит модели Galaxy S22 и Galaxy S22+. Их цены на российском рынке уже тоже стали известны.

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Стандартное издание с версией Plus тоже подорожают в сравнении с предшественниками, но не так сильно, как вариант Ultra. Разница в цене вне зависимости от смартфона, объёмов оперативной и пользовательской памяти составит только 5 000 рублей. В случае с главным флагманом стоимость вырастет на 12 000-15 000 рублей.

Начнём с Samsung Galaxy S22. Смартфон будет оборудован 8 ГБ ОЗУ в обеих комплектациях. За вариант с хранилищем ёмкостью 128 ГБ придётся отдать 79 990 рублей. Модификация с накопителем удвоенного объёма будет стоить на 5 000 рублей дороже.

Версия Plus тоже будет нести на борту 8 ГБ оперативки как в топовой, так и в стандартной спецификациях. Доплатить в сравнении с базовым изданием нужно будет в обоих случаях по 15 000 рублей. Именно во столько компания оценила увеличенный дисплей и ёмкость встроенного аккумулятора.

Напомним, что Samsung Galaxy S22 и старший брат получат 120-герцевые панели Dynamic AMOLED нового поколения со стеклом Gorilla Glass Victus и встроенным ультразвуковым дактилоскопическим датчиком. Разрешение основной камеры составит 50 МП + 12 МП + 10 МП, а кратность зума без потери качества – 3x.

Старшая модель будет оснащаться аккумулятором на 4500 мА*ч, а младшая получит батарею ёмкостью 3700 мА*ч. В обоих случаях наблюдается снижение на 300 мА*ч в сравнении со смартфонами 2021 года выпуска. Также отметим стереозвук, NFC, и прошивку One UI 4.1 на базе двенадцатой ревизии операционной системы Google.

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Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ (и версия Ultra вместе с ними) будет комплектоваться мобильным процессором Snapdragon 8 Gen1 или Exynos 2200. Обе однокристальные системы выполнены по нормам 4-нанометровой технологии. Как всегда, в Россию приедет официально только модификация с Exynos.

#samsung
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