Самый дорогой Galaxy S в истории.

За пять дней до официально презентации смартфонов Samsung Galaxy S22 на просторах всемирной паутины появились цены старшей версии. Ожидаемо, стоимость в сравнении с моделью прошлого поколения будет увеличена, хотя в техническом плане больших изменений мы не увидим.

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Samsung Galaxy S22 Ultra в России будет продаваться с однокристальной 4-нанометровой платформа Exynos 2200, которая получила графику Xclipse и Prime-ядро Cortex-X2 с частотой до 2,8 ГГц. Мобильный процессор будет работать в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-накопителя составит 256 ГБ в базовой конфигурации и 512 ГБ в топовой. Модификация с 8 ГБ оперативки и хранилищем ёмкостью 128 ГБ на рынке Российской Федерации продаваться официально не будет.

Стоимость базовой версии флагмана составит 129 990 рублей. И это дороже любого смартфона серии Galaxy S за всю её историю. Конфигурация с 512 ГБ энергонезависимой памяти обойдётся в 139 990 рублей. Флагман нового поколения будет продаваться в зелёной, чёрной и бордовой расцветках корпуса. Отметим, что складной смартфон Galaxy Z Fold 3 стоит 144 990 рублей.

Samsung Galaxy S21 Ultra на старте продаж год назад в России можно было приобрести за 109 990 рублей. Правда, со 128 ГБ пользовательской памяти. Модификации с 256 ГБ и 512 ГБ хранилища южнокорейская компания оценила в 114 990 рублей и 127 990 рублей соответственно. Как видим, новое поколение окажется на 12 000-15 000 рублей дороже.

Из характеристик отметим новую панель Dynamic AMOLED с поддержкой частоты обновления 120 Гц и разрешением WQHD+, 40-мегапиксельный фронтальный модуль, аккумулятор на 5000 мА*ч и возвращение 45-ваттной проводной зарядки. Смартфон получит два телеобъектива на 10 МП с оптическим масштабированием 10x и 3x, ультра-широкоугольный модуль на 12 МП и 108-мегапиксельную основную камеру.

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Samsung Galaxy S22 Ultra вместе с двумя другими модулями серии станут первыми телефонами, которые получат новую версию программного обеспечения One UI 4.1. В основу прошивки ляжет операционная система Android 12.