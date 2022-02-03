Цена стартует с 1 249 евро за базовую версию.

Samsung Galaxy S22 Ultra – главный флагманский смартфон предстоящей презентации Galaxy Unpacked 2022, которая пройдёт на следующей неделе. Все технические параметры модели уже известны, поэтому анонс станет лишь формальностью, а ждать его нужно только ради объявления официальной рекомендованной цены в России. Европейская стоимость уже раскрыта.

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Наряду с обычным Galaxy S22 и его увеличенной версией модификация Ultra будет оборудована Snapdragon 8 Gen1 или Exynos 2200. В России по традиции будет продаваться модификация на базе фирменного мобильного процессора с графическим ускорителем Xclipse 920.

Базовый вариант Samsung Galaxy S22 Ultra получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Вместимость встроенного хранилища в топовой и продвинутой конфигурациях составит 512 ГБ и 256 ГБ соответственно. В обоих случаях флагман будет комплектоваться 12 ГБ оперативной памяти. Тип ОЗУ – LPDDR5, а ПЗУ – UFS 3.1.

Модель обзаведётся Quad-камерой. Инсайдеры отмечают, что наш герой будет одним из немногих флагманских смартфонов нынешнего года со 108-мегапиксельным стандартным модулем. Он получит поддержку оптической стабилизации изображения и съёмку видео в формате 8K UHD.

Samsung Galaxy S22 Ultra ультра-широкоугольный модуль разрешением 12 МП на базе сенсора типа 1/2,55 дюйма и пару телеобъективов. Каждый из них получит 10-мегапиксельный датчик изображения оптического формата 1/3,52 дюйма. Кратность зума составит 3x и 10x. Для селфи в смартфоне будет установлена 40-мегапиксельная фронтальная камера.

Подсистема питания будет представлена аккумулятором на 5000 мА*ч, как и во флагмане 2021 года. А вот 25-ваттной быстрой зарядки смартфон не получит. И это плюс, поскольку производитель вернёт 45-ваттную зарядку проводным путём. Мощность беспроводной подзарядки пока не уточняется. Реверсивная зарядка беспроводным путём тоже будет.

Все интерфейсы перечислять не будет, ведь смартфон более чем за 100 000 рублей предложит всё основное, кроме разъёма для наушников. Из фишек отметим защиту от воды по стандарту IP68, стереодинамики, поддержку режима Samsung DeX / Dex Wireless и встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. В продажу модель поступит с предустановленной операционной системой Android 12, дополненной новой версией оболочки One UI 4.1. Прошивку тоже представят на следующей неделе.

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Стоимость Samsung Galaxy S22 Ultra в Европе составит от 1 249 евро до 1 449 евро в зависимости от объёмов постоянной памяти и оперативки. В России ожидается цена уровне 120 000 рублей за стандартную конфигурацию. Презентация состоится 9 февраля 2022 года.