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Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ – все характеристики и цены за неделю до анонса
Презентация состоится 9 февраля.
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Ровно неделя осталась до анонса смартфонов Samsung Galaxy S22. В новом поколении мы вновь увидим три модели. В этом материале остановимся на стандартном издании и версии Plus, о которых уже известно всё, включая европейские цены.

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В очередной раз смартфоны будут отличаться габаритными размерами и всем, что из этого выплывает. Правда, ещё будет и не особо важное отличие – поддержкой Ultra-Wide Band обзаведётся только старшая модель. Каждый флагман получит панель Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 10-120 Гц, разрешение FHD+ и защитой Gorilla Glass Victus.

В Samsung Galaxy S22 диагональ дисплея составит 6,1 дюйма, а плотность точек – 425 ppi. У версии Plus размер матрицы будет увеличен до 6,6 дюйма по диагонали, в связи с чем плотность пикселей упадёт до 393 ppi. Пиковая яркость – 1500 нит и 1750 нит соответственно.

Стандартное издание получит аккумулятор на 3700 мА*ч, и это очень странно, ведь даже в Galaxy S21 используется батарея ёмкостью 4000 мА*ч. Samsung Galaxy S22+ тоже в этом плане сделает шаг назад – 4500 мА*ч против 4800 мА*ч у предшественника.

В Европе смартфоны будут продаваться с новым чипом Exynos 2200. Он имеет ядро Cortex-X2 с частотой 2,8 ГГц и графику Xclipse 920. В модификациях для остального мира будет использоваться однокристальная система Snapdragon 8 Gen1 с максимальной частотой 3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 730. Оба мобильных процессора поддерживают сети пятого поколения и выполняются по 4-нанометровой технологии.

По камерам между Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ тоже никаких отличий не будет. Разрешение основной составит 50 МП, а ультра-широкоугольной – 12 МП. Первая получит сенсор оптического формата 1/1,56 дюйма с 1-мкм пикселями и оптическую стабилизацию. Вторая будет построена на базе матрицы типа 1/2,55 дюйма с 1,4-мкм пикселями.

Также флагманам достанется полноценный 10-мегапиксельный телеобъектив с приближением 3x и оптической стабилизацией. Напомним, что в смартфонах двух предыдущих поколений использовались 64-мегапиксельные телефотомодули с 1,1-кратным оптическим и 3-кратным оптико-цифровым увеличением. Разрешение камеры для селфи составит 10 МП.

Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ можно будет приобрести сразу с Android 12 и новым программным обеспечением One UI 4.1. Прочие характеристики грядущих новинок включают оптический сенсор для распознавания отпечатка пальца, стереодинамики, NFC и защиту от вод IP68.

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Стоимость Samsung Galaxy S22 в модификации со 128 ГБ постоянной памяти составит 849 евро. Версия с накопителем удвоенной ёмкости в Европе обойдётся в 899 евро. Купить Samsung Galaxy S22+ можно будет за 1 049 евро и 1 099 евро соответственно. Вне зависимости от конфигурации флагманы будут комплектоваться 8 ГБ оперативной памяти.

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