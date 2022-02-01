Xiaomi удержалась в тройке, несмотря на плохие показатели второго полугодия.

Южнокорейский технологический гигант Samsung сохраняет лидирующую позицию на европейском рынке смартфонов по итогам 2021 года. Об этом сообщает аналитическая компания Counterpoint Research, которая опубликовала отчёт об исследовании европейского сегмента рынка умных телефонов. Правда, без конкретных цифр по объёмам.

реклама

В четвёртом квартале из тройки лидеров увереннее всех себя чувствовала компания Samsung, хоть и уступила лидерство в декабре. За три месяца она смогла нарастить поставки на 11%, Apple – на 8%, а вот отгрузки Xiaomi в сравнении с четвёртым кварталом 2020 года обрушились на 17%.

Американский гигант Apple за счёт финального рывка смог сократить отставание от Samsung. Доля компании из Южной Кореи составила 33%, а Apple контролировала в отчётном периоде 32% рынка. Отметим, что в сравнении с финальным кварталом базисного периода компании поменялись местами.

Xiaomi, несмотря на падение поставок, смогла удержать третье место. Её доля в Европе сократилась с 17% до 15%. Однако, идущие следом OPPO, realme и vivo даже суммарно занимают только 11% рынка (7%, 2% и 2% соответственно).

Неплохо в последнем квартале года себя чувствовала компания vivo. Её поставки выросли более чем в два с половиной раза (+176%). OPPO увеличила отгрузки на 19%, а realme – на 79%. Общая доля всех остальных компаний составила 9%.

По итогам всего 2021 года все основные игроки расположились в том же порядке. Причём за год вообще ничего не изменилось, не считая долей каждой отдельной компании (кроме vivo и Samsung). Южнокорейский гигант Samsung с 6-процентным ростом всё так же имеет долю 32% и занимает первое место.

На четверть увеличились поставки смартфонов компании Apple. Технологический гигант из Купертино смог увеличить свою долю с 22% до 26%, сократив отставание от Samsung. А вот Xiaomi нарастила отгрузки в полтора раза, несмотря на провальное второе полугодие 2021 года. Теперь пекинская компания контролирует 20% европейского рынка.

Огромный рост продемонстрировало трио производителей и корпорации BBK Electronics. Выше всех располагается OPPO. Он почти вдвое (94%) нарастил отгрузки умных телефонов, в связи с чем доля выросла с 5% до 8% в сравнении с 2020 годом.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27% -37 000р на 3080 MSI Gaming 2060 12Gb подешевела на 21000р Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Компания realme замыкает пятёрку крупнейших производителей, контролируя 2% европейского рынка (был 1%). При этом в 2021 году она поставила на 162% больше смартфонов, чем в базисном периоде. Наконец, vivo, несмотря на трёхкратный рост отгрузок, всё ещё имеет долю лишь 1%. В целом же европейский рынок в 2021 году в сравнении с 2020 годом вырос на 8%.