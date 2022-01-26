Почти как в Китае, и это редкость.

Вместе с Huawei P50 Pro в Европе дебютировал ещё один флагманский смартфон 50-й серии. Вторая новинка называется Huawei P50 Pocket. В отличие от версии Pro, которая подорожала почти на треть в сравнении с китайским вариантом, складной смартфон стоит почти на уровне аналога из Поднебесной.

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Под капотом новинки установлена 5-нанометровая платформа Snapdragon 888, но без модема 5G. Мобильный чипсет имеет пиковую частоту CPU 2,84 ГГц и Adreno 660. В Европе будет продаваться стандартная модель с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а также премиальное издание с 12 ГБ ОЗУ в паре с накопителем ёмкостью 512 ГБ.

Huawei P50 Pocket обзавёлся двумя дисплеями. Главная панель Foldable OLED имеет размер 6,9 дюйма и разрешение 1188p. В сложенном виде смартфон имеет размеры 87,3 x 75,5 x 15,2 мм. Производитель заявляет об отсутствии зазора между двумя половинками. В разложенном состоянии толщина уменьшается на 8 мм, а высота увеличивает до 170 мм.

Второй экран имеет диаметр 1,04 дюйма, (340 x 340 точек с плотностью 328 ppi, как в HD-панелях). Матрица круглой формы расположена рядом с основной камерой, которая включает модули на 40 МП, 32 МП и 13 МП. Дополнительный дисплей можно использовать в качестве видоискателя, то есть смартфону не нужна фронтальная камера, но он получил её – 10,7 МП.

Смартфон питается от аккумулятора ёмкостью 4000 мА*ч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт. Камера для селфи может распознавать лица для разблокировки устройства. С этой целью можно также использовать сенсор для определения отпечатка. Он находится на правом торце корпуса и встроен в кнопку питания.

Как и в случае с Huawei P50 Pro, китайская компания не уточняет, на базе какой версии операционной системы Android построена прошивка EMUI 12. Оболочка не имеет сервисов Google. Прочие параметры Huawei P50 Pocket включают набор ключевых беспроводных интерфейсов и слот для карт памяти NM. Выход для гарнитуры отсутствует. Водонепроницаемости тоже нет.

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В Поднебесной складной флагман стоит 1 410 долларов в стандартной комплектации и примерно 1 725 долларов в максимальной. В Европе конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти компания оценила в 1 299 евро (1 465 долларов). Она доступна в чёрной и белом цветах. Huawei P50 Pocket с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем ёмкостью 512 ГБ можно купить за 1 599 евро (1 800 долларов). Он будет предлагаться покупателям в золотистой расцветке Premium Gold.