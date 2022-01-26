Доступна только версия 8 ГБ + 256 ГБ.

Китайский технологический гигант, несмотря на проблемы, вызванные санкциями США, продолжает выпускать смартфоны в Европе, хоть и не так часто, как раньше. Сегодня, 26 января 2022 года, на европейском рынке дебютировал Huawei P50 Pro, хотя в Китае его представили ещё полгода назад.

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Новинка оборудована 6,6-дюймовой панелью формата FHD+ с разрешением 1228 точек по узкой стороне. Экран OLED может похвастаться встроенный оптический дактилоскопом и поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. В отверстии по центру установлена фронтальная 13-мегапиксельная камера с поддержкой 4K UHD при 30 FPS.

Китайский вариант Huawei P50 Pocket оборудован чипами Snapdragon 888 или Dimensity 9000. Причём обе однокристальные системы не поддерживают сетей 5G. Европейская версия оснащается чипсетом компании Qualcomm. Из доступных в Поднебесной модификаций 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 8/512 ГБ и 12/512 ГБ до Европы добрался только вариант 8/256 ГБ.

За автономность флагмана отвечает встроенная аккумуляторная батарея, которая имеет зарядную ёмкость 4360 мА*ч. Он получил поддержку быстрой подзарядки. Мощность составляет 66 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным путём.

К основной камере Huawei P50 Pro есть вопросы, если смотреть на модели прошлых поколений. Разрешение стандартного модуля составляет 50 МП. Он имеет лазерную фокусировку и оптическую стабилизацию, а также умеет снимать видео 4K UHD при 60 FPS.

В смартфоне установлен только один телеобъектив – на 64 МП. В нём используется перископическая оптика с эквивалентным фокусным расстоянием 90 мм и зумом кратностью 3,5x без потери качества. OIS тоже имеется. Также новинка обзавелась 13-мегапиксельной ультра-широкоугольной камерой и монохромны сенсором на 40 МП.

Китайская компания не уточняет, на базе какой версии операционной системы Android работает Huawei P50 Pro. Но известно, что поверх неё установлено программное обеспечение EMUI 12 с Huawei Mobile Services вместо сервисов Google. Прочие параметры новинки включают стереофонические динамики, NFC, USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi и защиту от воды класса IP68.

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Стоимость Huawei P50 Pro составила 1 199 евро. Для сравнения, в Китае смартфон в модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской памяти оценили примерно в 1 000 долларов. Предлагаться модель будет в цветовых решениях Golden Black и Coca Gold.