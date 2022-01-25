Он стоит на $15 дешевле оригинальной модели.

Китайская компания Xiaomi накануне первого большого анонса 2022 года представила специальную версию модели Xiaomi CIVI. Издание Winter Edition является копией оригинального смартфона, но отличается расширенным комплектом поставки.

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Помимо самого устройства в коробке белого цвета можно найти три аксессуара: чехол, сумочку и мячик на подвеске. Все они тоже выполнены в белой расцветке. Все аксессуары шерстяные.

Xiaomi CIVI оснащается 6,55-дюймовой панелью формата Full HD+. Экран поддерживает Dolby Vision, HDR10+ и частоту обновления изображения 120 Гц, как во флагманских моделей. Матрицу OLED прикрывает стекло Gorilla Glass пятого поколения. В дисплей встроен оптический сенсор для сканирования отпечатка пальца.

В смартфоне установлена основная камера без оптической стабилизации картинки, телеобъектива с оптическим зумом и поддержки съёмки видео в формате 4K UHD с частотой кадров 60 FPS. В 4K можно писать ролики только при 30 FPS, а для скорости 60 FPS (и 120 FPS) придётся снизить разрешение до Full HD, а в 960 FPS – до HD. В основной камере установлены модули на 64 МП, 8 МП и 2 МП, Камера для селфи построена на базе 32-мегапиксельного датчика изображения.

Сердцем Xiaomi CIVI выступает однокристальная система Snapdragon 778G, выполненная по нормам 6-нанометрового техпроцесса. Чипсет поддерживает 5G, имеет графику Adreno 642L, а пиковая частота CPU составляет 2,4 ГГц. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4500 мА*ч. Он поддерживает 55-ваттную быструю зарядку и заряжается по проводу за 45 минут с нуля до 100%. Также отметим NFC, стереодинамики и прошивку MIUI 12.5 с операционной системой Android 11.





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Стоимость Xiaomi CIVI Winter Edition составила 400 долларов. За эти деньги смартфон предлагается в белой расцветке с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем ёмкостью 128 ГБ. Оригинальная модель в этой модификации стоила на старте продаж на 15 долларов дешевле.