Топовая версия обойдётся в 430 евро.

Уже в следующем месяце компания Realme представит смартфон Realme 9 Pro, который будет конкурировать, судя по техническим характеристикам, с Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. До презентации остаётся примерно три недели, а в Сети уже появились цены грядущей новинки на европейском рынке.

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Смартфон получит 6,59-дюймовую панель формата Full HD+. Частота обновления изображения составит 120 Гц. В основу экрана ляжет активная матрица на органических светодиодах с небольшим отверстием в левом верхнем углу. Там расположится фронтальная камера на базе 16-мегапиксельного датчика изображения.

В Realme 9 Pro будет установлена не самая производительная однокристальна система Snapdragon 695. Мобильный процессор изготовлен в соответствии с нормами 6-нанометрового технологического процесса и поддерживает сотовые сети пятого поколения. Базовой версия смартфона получит 6 ГБ оперативной памяти, а топовая – на 2 ГБ больше. Вне зависимости от комплектации вместимость встроенного флеш-накопителя составит 128 ГБ.

По камерам – всё скромно. Герой заметки останется без телеобъектива и оптической стабилизации изображения. Разрешение главного и ультра-широкоугольного модулей составит 64 МП и 8 МП соответственно. Компанию им составит 2-мегапиксельная матрица, расположенная сбоку над светодиодной вспышкой.

Подсистему питания представит аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. В Realme 9 Pro мы также увидим чип с поддержкой технологии Near Field Communication, боковой сенсор для сканирования отпечатка пальца, технология распознавания лиц, Wi-Fi с частотой 5 ГГц, Bluetooth 5.2 и, возможно, стереофонические динамики.

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Смартфон будет продаваться с прошивкой Realme UI 2.0, а не Realme UI 3.0. Она будет построена на базе операционной системы Android 11. Стоимость Realme 9 Pro в Европе составит 400 евро за версию с 6 ГБ оперативной памяти. Вариант с 8 ГБ оперативки будет оценён в 430 евро. Презентация ожидается 15 февраля 2022 года. Об этом сообщила китайская компания в официальном магазине Realme Official Store на AliExpress.