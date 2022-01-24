Полноценная презентация состоится 9 февраля.

Китайская компания Xiaomi анонсировала смартфон Redmi Note 11S. На просторах всемирной паутины появились технические характеристики (неофициальные) новинки, а все официальные детали, включая цены, будут известны примерно через две недели.

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Xiaomi Redmi Note 11S будет нести на борту Full HD+ панель, в основу которой ляжет активная матрица на органических светодиодах. Экран получит поддержку частоту обновления картинки 90 Гц, а размер составит 6,4 дюйма по диагонали. Несмотря на то, что смартфон будет оборудован панелью AMOLED, сканер отпечатков пальцев будет встроен не в дисплей, в клавишу питания, расположенную на правом торце корпуса.

Герой заметки получит основную камеру, разрешение которой составит 108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП. Она обойдётся как без телеобъектива, так и без оптической стабилизации изображения. Любителей селфи постарается порадовать 13-мегапиксельная фронталка. Но скорее всего мы будем иметь дело с тем же оптическим модулем, что используется в Redmi Note 7, который вышел ещё три года назад.

Аппаратным центром Xiaomi Redmi Note 11S станет 12-нанометровый мобильный процессор Helio G96. Чип не поддерживает сотовых сетей пятого поколения, а активно его используют компании, которые выпускают защищённые смартфоны.

Однокристальную систему дополнят 4 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройства составит 64 ГБ. В топовой конфигурации смартфон будет комплектоваться 6 ГБ ОЗУ и хранилищем ёмкостью 128 ГБ.

Подсистема питания в Xiaomi Redmi Note 11S будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу составит 33 Вт. Модель также обзаведётся операционной системой Android 11, дополненная программным обеспечением MIUI 12.5.

Идентичными техническими характеристиками будет обладать Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G. При этом версия Pro будет иметь несколько ключевых отличий. Во-первых, 67-ваттную быструю зарядку вместо 33-ваттной. Во-вторых, 120-герцевый дисплей вместо 90-герцевого. В-третьих, прошивку MIUI 13 вместо MIUI 12.5.

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Официальная презентация Xiaomi Redmi Note 11S состоится в Индии 9 февраля 2022 года. Будет ли смартфон продаваться на глобальном рынке, учитывая выход Redmi Note 11 Pro 4G почти с идентичными характеристиками пока что сказать сложно. По предварительным данным, будет, но не во всех странах. Напомним, что в России доступны и Redmi Note 9S, и Redmi Note 10S.