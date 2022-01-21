Компания обещает совместимость более чем с сотней смартфонов, планшетов и ноутбуков.

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Китайская компания TCL анонсировала на рынке Российской Федерации инновационный продукт – умные очки стоимостью с телефон среднего класса. Новинка называется TCL NXTWEAR G. По словам производителя, модель в силах предложить новый формат потребления контента.

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Компания заявила, что очки могут создать эффект 140-дюймового экрана, который располагается в четырёх метрах от пользователя. NXTWEAR G оборудован двумя дисплеями Micro OLED формата Full HD. Пропорции панелей – 16 к 9.

Каждый экран в умных часах имеет угол обзора 47 градусов и поддерживает частоту развёртки 60 Гц. Ещё одной фишкой является система линз с внешним размером 1,65 дюйма по диагонали. Пользователь сможет переключаться между двухмерным и трёхмерным режимами.

Стереофонические динамики в NXTWEAR G установлены на дужках. Компания TCL обещает качественное звучание и полное погружение в происходящее на экране. Питание модель получает через симметричный разъём USB-C по протоколу DisplayPort Alt Mode.

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Новинка весит около 100 граммов при габаритных размерах 181 x 53 x 46 мм в сложенном состоянии. Компания обещает совместимость более чем с сотней умных телефонов, планшетных компьютеров и ноутбуков. Рекомендованная производителем стоимость TCL NXTWEAR G на российском рынке составила 54 990 рублей.