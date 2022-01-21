Все смартфоны выйдут в феврале.

Китайский технологический гигант Xiaomi до конца зимы представит много новых смартфонов. Уже на следующей недели мы увидим модели Redmi Note одиннадцатого поколения для глобального рынка. В феврале после Китайского Нового года компания из Пекина обновит серию Redmi K.

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Линейка стартовала в конце весны 2019 года моделями Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Актуальные в настоящее время смартфоны представляют серию Redmi K40, то есть четвёртое поколение. Она состоит из четырёх решений: Redmi K40, Redmi K40 Pro / Pro+ и Redmi K40 Gaming.

Первая модель продаётся у нас как POCO F3, а в некоторых странах Азии она известна как Xiaomi Mi 11X. На борту несёт 7-нанометровую мобильную платформу Snapdragon 870. Версия Pro доступна исключительно в Китае, тогда как вариант Pro+ продаётся как Xiaomi Mi 11i в Европе и как Xiaomi Mi 11X Pro в Азии. Оба устройства оснащены 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888.

Наконец, Xiaomi Redmi K40 Gaming вышел весной в Китае, а позже дебютировал в Индии как POCO F3 GT. Игровой смартфон оборудован чипсетом Dimensity 1200. Глобальная версия смартфона, к сожалению, так и не была представлена.

В новом поколении нас ждут Xiaomi Redmi K50, Redmi K50 Pro / Pro+ и Redmi K50 Gaming. При этом игровой флагман будет представлена не отдельно, а вместе с другими модулями. Стандартное издание вновь будет оснащаться процессором Snapdragon 870 с рекордной тактовой частотой 3,2 ГГц.

Топовая 4-нанометровая однокристальная система Snapdragon 8 Gen1 с графическим ускорителем Adreno 730 и Prime-ядром Cortex-X2 довольно неожиданно появится не в Xiaomi Redmi K50 Pro+, а в игровом смартфоне Gaming Edition. А вот версии Pro+ достанется 4-нанометровая платформа Dimensity 9000 производства компании MediaTek. По данным из бенчмарков, она оказалась даже немного мощнее топового чипа Qualcomm. На практике проверить это нельзя, так как на рынке пока ещё нет ни одной модели с данной SoC.

Наконец, Xiaomi Redmi K50 Pro будет работать под управлением мобильного процессора Dimensity 8000. Если Dimensity 9000 был анонсирован, но пока не дебютировал на рынке, то чип Dimensity 8000 ещё даже представлены не был.

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Все четыре смартфона китайской компании появятся на рынке с предустановленной прошивкой MIUI 13, в основу которой ляжет операционная система Android 12. Версии Pro+ обещают «уникальную» систему охлаждения, а вариант Gaming сможет похвастаться механическими триггерами на правом торце корпуса.