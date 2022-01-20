Он получит процессор Snapdragon 695 5G.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Сегодня мы писали о смартфоне Realme 9 Pro+, который дебютирует в начале следующего месяца и будет конкурировать за кошельки покупателей с Xiaomi Redmi Note 11 Pro+. Но в ассортименте китайской компании появится более скромная модель – Realme 9 Pro. Она тоже выйдет в феврале, но её главным оппонентом станет Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.

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Герой заметки будет оснащаться однокристальной Qualcomm Snapdragon 695. Это новая мобильная платформа, в состав которой входят ядра Kryo 660 с пиковой частотой 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 619. Изделие изготовлено по 6-нанометровой технологии.

Мобильный процессор в Realme 9 Pro будет работать с 11 ГБ или 13 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации. На деле смартфон получит 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ соответственно. Однако, функция Dynamic RAM позволит использовать часть пространства на накопителе, чтобы добавить ещё 5 ГБ виртуальной оперативки. В обоих случаях вместимость внутреннего хранилища составит 128 ГБ. Тип ОЗУ – LPDDR4x. Тип ПЗУ – UFS 2.2.

Основная камера смартфона вберёт в себя три оптических модуля. Разрешение стандартного составит 64 МП. В ультра-широкоугольный модуль будет положен 8-мегапиксельный датчик изображения. Роль третьего блока пока что не уточняется, но у него может быть только два предназначения – макросъёмка или размытие фона. Разрешение – 2 МП.

На лицевой стороне Realme 9 Pro расположится 6,6-дюймовая панель на органических светодиодах формата Full HD+. Сенсор для распознавания отпечатка пальцев будет установлен на правой грани корпуса. Что касается дисплея, он получит поддержку частоты обновления 120 Гц. В экран будет врезана фронтальная камера для селфи 16-мегапиксельного разрешения.

Как и версия Pro+, герой заметки появится на рынке с предустановленным программным обеспечением Realme UI 2.0, а не Realme UI 3.0 и с операционной системой Android 11 вместо Android 12. С чем это связано, пока сказать сложно. Из прочего отдельно стоит отметить наличие аккумулятора ёмкостью 5000 мА*ч и 33-ваттной быстрой зарядки по проводу.

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Цена Realme 9 Pro с 6 ГБ оперативной памяти составит 240 долларов. Вариант с 8 ГБ ОЗУ обойдётся примерно в 265 долларов.