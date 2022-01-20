Смартфон представят в начале февраля.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В следующем месяце компания Realme представит смартфоны «номерной» серии нового поколения. Realme 9 Pro+ станет одним из них. Грядущая новинка будет конкурировать с Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ как в Китае, так и на глобальном рынке.

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Смартфон будет оборудован 6-нанометровой однокристальной системой Dimensity 920. Это новый мобильный процессор, который поддерживает сотовых сети пятого поколения и имеет пиковую тактовую частоту «больших» ядер 2,5 ГГц.

В Realme 9 Pro+ чипсет будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти в максимальной конфигурации. Вместимость встроенного флеш-накопителя составит 256 ГБ. Само собой, покупателям будут предложены и более скромные модификации.

Китайская компания решила не гнаться за герцами в экране и выбрала для смартфона 90-герцевую панель. Она будет иметь диагональ 6,43 дюйма, разрешение 1080 пикселей по меньшей стороне, а в основу ляжет активная матрица на органических светодиодах.

В основной камере Realme 9 Pro+ не обойдётся без бесполезного датчика изображения. Так, 2-мегапиксельная матрица будет использоваться для макросъёмки или размытия заднего фона в портретном режиме. Разрешение стандартного и сверхширокоугольного блоков составит 50 МП и 8 МП соответственно. Первый получит поддержку оптической стабилизации. При этом смартфон обойдётся без телефотомодуля.

Как и Xiaomi Redmi Note 11 Pro+, будущая модель получит поддержку 120-ваттной быстрой зарядки проводным путём. Она позволит «заправить» встроенную аккумуляторную батарею на 4500 мА*ч примерно за четверть часа с нуля до 100%. Прочие параметры включают фронтальную камеру 16-мегапиксельного разрешение и программное обеспечение Realme UI 3.0 на базе операционной системы Android 11. Это довольно странно, учитывая то, что распространение Realme UI 3.0 с ОС Android 12 уже идёт полным ходом.

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Как всегда, презентация состоится сначала в Индии. Это означает, что на анонс никак не повлияет Китайский Новый год, из-за которого с 1 февраля все компании Поднебесной уйдут на двухнедельные каникулы. После индийской премьеры купить Realme 9 Pro+ смогут и жители Европы. О ценах пока информации нет, но ни вряд ли будут ниже отметки 300 евро.