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Samsung Galaxy A53 5G получит платформу Exynos 1200 и двойную фронтальную камеру
Смартфон представят в марте 2022 года.
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Южнокорейский технологический гигант Samsung в скором времени представит флагманские смартфоны семейства Galaxy S22. После них компания обновит линейку Galaxy A, но пока только одной моделью. Она прошла сертификацию в Китае и появилась в базе данных регулятора TENAA. Называется смартфон Samsung Galaxy A53 5G.

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Модель обзаведётся ещё неанонсированной однокристальной системой Exynos 1200. Фирменный мобильный процессор Samsung получит шесть ядер с частотой до 2 ГГц и два ядра с пиковой тактовой частотой 2,4 ГГц. Графическая подсистема пока что не раскрывается.

Однокристальная система в Samsung Galaxy A53 5G будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти, по данным TENAA, но в Geekbench в прошлом году прошла тест на производительность версия с 6 ГБ ОЗУ. В обоих случаях вместимость встроенного хранилища составит 128 ГБ. Также ждём вариант с накопителем объёмом 256 ГБ.

Смартфон получит панель на органических светодиодах с разрешением Full HD+. Размер экрана составит 6,46 дюйма по диагонали. В экран будет встроен сканер отпечатков пальцев, а главной фишкой станет сдвоенная фронтальная камера разрешением 12 МП + 5 МП. В состав основной камеры войдут главный модуль на 64 МП, ультра-широкоугольный на 32 МП, а также пара 5-мегапиксельных датчиков изображения для макросъёмки и размытия фона.

Ёмкость комплектного аккумулятора в Samsung Galaxy A53 5G составит 5000 мА*ч. АКБ получит поддержку быстрой зарядки по проводу, но её мощность пока что не уточняется. Из остального отметим набор основных беспроводных интерфейсов, толщину 8,1 мм и пластиковый корпус. О наличии разъёма для наушников пока что информации нет. То же самое касается и защиты от воды. В смартфонах нынешнего поколения предусмотрена защита класса IP67.

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Samsung Galaxy A53 5G поступит в продажу с предустановленной прошивкой One UI 4.0 на базе операционной системы Android 12. Презентация смартфона ожидается в конце первого квартала текущего года, то есть через двенадцать месяцев после премьеры Galaxy A52 4G / 5G.

#samsung
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