Также чип протестировали в Geekbench и AnTuTu.

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Южнокорейская компания Samsung наконец-то анонсировала долгожданный мобильный процессор Exynos 2200 с графикой на архитектуре RDNA 2. Флагманская модель Galaxy S22 Ultra с новой однокристальной системой была протестирована в нескольких бенчмарках. Как стало известно, графический ускоритель Xclipse оказался намного слабее, чем GPU Adreno 730 в чипе Snapdragon 8 Gen1.

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Exynos 2200 в Geekbench 5 набрал 1108 пунктов в режиме Single-Core. В Multi-Core бенчмарк присудил 4-нанометровой однокристальной системе 3516 пунктов. Это результат на уровне чипсетов прошлого поколения Snapdragon 888 и Exynos 2100. Смартфоны на базе платформы Snapdragon 8 Gen1 в среднем набирают в тестах 1200 и 3800 баллов соответственно. Dimensity 9000 выдаёт ещё более интересные результаты – 1300 баллов в Single-Core и 4500 баллов в Multi-Core.

Также Samsung Galaxy S22 Ultra с однокристальной системой Exynos 2200 на борту отметился в бенчмарке AnTuTu. Он набрал почти 980 000 «попугаев», но у нас нет конкретных цифр по графике, CPU, памяти и пользовательскому интерфейсу. В сравнении с Exynos 2100 прирост составляет почти 50%. Результат Snapdragon 888 в составе Samsung Galaxy S21 FE новинка превосходит на 33%. Чипы Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen1 набирают в тестах на производительность более 1 млн баллов. Разница с Exynos 2200 составляет порядка 5%, то есть на это можно закрыть глаза.

Наконец, графическую подсистему Exynos 2200, представленную ускорителем Xclipse на архитектуре RDNA 2, оценили в тесте Aztec Ruins бенчмарка GFXBench. Результат составил 109 FPS. Видеочип Adreno 730 в Snapdragon 8 Gen1 не оставляет шансов конкуренту, выдавая частоту кадров 143 FPS. Данных по графике Dimensity 9000 пока нет.