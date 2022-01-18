Дебют ожидается в Samsung Galaxy S22.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

11 января 2022 года компания Samsung планировала представить флагманский мобильный процессор Exynos 2200. Однако, презентации не состоялось, а производитель никак это не прокомментировал. Позже, когда на просторах всемирной паутины появились слухи об отмене Exynos 2200, компания всё же заявила, что она не планирует отказываться от однокристальной системы. После недолгой задержки новый флагманский процессор всё же был представлен.

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Архитектура новинки включает восемь ядер, которые разделены на три кластера. Чип получил Prime-ядро Cortex-X2, трио «больших» ядер Cortex-A710 и четыре «маленьких» Cortex-A510. Частоты производитель пока не указывает. Если верить слухам, максимальная тактовая частота CPU составит 2,8 ГГц. За графику отвечает не ускоритель Mali, как в предыдущих платформах Exynos, а долгожданный чип Samsung Xclipse на базе AMD RDNA 2. По словам разработчиков, ускоритель в состоянии обеспечить «игровой процесс консольного уровня».

Exynos 2200 получил поддержку технологии трассировки лучей с шейдингом с переменной скоростью и аппаратным ускорением. За задачи, связанные с работой искусственного интеллекта, отвечает блок нейронных вычислений нового поколения. Он также обеспечивает качественную обработку изображений.

Новая мобильная платформа поддерживает камеры с максимальным разрешением 200 МП. Также заявлена поддержка записи видео в формате 8K ULTRA HD с частотой кадров 60 FPS. Дополнительно производитель отмечает совместимость с дисплеями 4K ULTRA с частотой развёртки 120 FPS и с матрицами QHD+ с частотой обновления картинки 144 Гц.

Естественно, на борту есть модем с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. В смартфонах на Exynos 2200 мы увидим оперативную память типа LPDDR5 и накопитель UFS 3.1. И да, само изделие изготовлено по нормам 4-нанометровой технологии, как Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen1 – топовые однокристальные системы последнего поколения производства MediaTek и Qualcomm соответственно.

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Exynos 2200 уже находится на стадии массового производства. Южнокорейская компания официально ничего не сказала о том, какие модели и когда первыми получат новый мобильный процессор. Однако, скорее всего речь идёт о семействе Samsung Galaxy S22, дебют которого ожидается 8 февраля 2022 года. В некоторых европейских магазинах (на сайтах) уже были замечены будущие флагманы именно с Exynos 2200 в качестве кремниевого сердца аппаратной платформы.