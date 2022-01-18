Анонс состоится 26 января 2022 года.

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Китайская компания Xiaomi на официальной странице в социальной сети Twitter «анонсировала анонс» смартфонов Redmi Note 11 для глобального рынка. Их презентация состоится уже на следующей неделе, спустя три месяца после дебюта на китайском рынке.

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Пока что нет информации о том, какие смартфоны намерена представить китайского компания и сколько всего их будет. В настоящее время существует пять модификаций Redmi Note 11. Первые две – одноимённое стандартное издание и T-версия. Оба смартфона оборудованы процессором Dimensity 810 с поддержкой сетей пятого поколения. Глобальной версии обещают чипсет Snapdragon 680 без 4G-модема.

Осенние новинки получили 90-герцевый дисплей IPS LCD формата Full HD+, аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч с 33-ваттной зарядкой и основную камеру разрешением 50 МП + 8 МП. Оба смартфона в базовой модификации памяти стоят менее 200 долларов. В Европе, по предварительной информации, цена стартует с отметки 250 евро.

Третий вариант модели – Xiaomi Redmi Note 11 4G. Правда, это китайский вариант европейского Redmi 10 на базе мобильного процессора Helio G88 с 50-мегапиксельной основной камерой.

Четвёртая модификация – Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Она несёт на борту 6-нанометровую мобильную платформу Dimensity 920. В смартфоне установлена панель на органических светодиодах с частотой обновления 120 Гц. В основной камере установлен главный модуль разрешением 108 МП.

Ёмкость встроенного аккумулятора версии Pro составила 5160 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 67 Вт. Также на борту есть стереофонические динамики JBL, 16-мегапиксельная фронтальная камера и стекло Gorilla Glass пятого поколения. Цена в Китае составляет порядка 250 долларов за базовый вариант.

Наконец, пятый вариант – Xiaomi Redmi Note 11 Pro+. От простой Pro-версии он отличается ёмкостью аккумулятора (упала до 4500 мА*ч), мощностью быстрой зарядки (выросла до 120 Вт) и стоимостью (выросла до 310 долларов за базовый вариант).

Все пять смартфонов оборудованы NFC, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C и имеют боковой сканер отпечатков пальцев. Они поступили в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 и прошивкой MIUI 12.5. На глобальном рынке они тоже будут продаваться с Android 11, но уже с оболочкой MIUI 13.

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Саму международную прошивку китайская компания тоже уже успела анонсировать. Правда, пока никаких деталей производитель не раскрыл. Презентация смартфонов семейства Xiaomi Redmi Note 11 для глобального рынка состоится 26 января 2022 года.