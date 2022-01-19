Но без конкретики обошёлся производитель.

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Смартфонам линейки Xiaomi 11i удалось установить новый рекорд. Китайская компания Xiaomi заявила, что за сутки она смогла продать больше девайсов, чем Xiaomi Mi 10i за целую неделю. Новое поколение представлено двумя устройствами: Xiaomi 11i и версией Hypercharge со 120-ваттной быстрой зарядкой.

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Обычный Xiaomi 11i оборудован процессором Dimensity 920, 120-герцевой панелью на органических светодиодах, основной камерой разрешением 108 МП + 8 МП + 2 МП и работает на базе операционной системы Android 11, дополненной прошивкой MIUI 12.5. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5160 мА*ч с 67-ваттной быстрой зарядкой по проводу.

Версия Hypercharge имеет два ключевых отличия, не считая стоимости. Во-первых, она получила 120-ваттную быструю проводную зарядку. Во-вторых. Ёмкость комплектного аккумулятора снижена с 5160 мА*ч до 4500 мА*ч. Заряжается он с нуля до 100% за четверть часа.

Оба смартфона доступна с 6/8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128/256 ГБ. Обычный Xiaomi 11i компания оценила в 335-365 долларов. Стоимость модификации Hypercharge составила 365-390 долларов в зависимости от объёма ОЗУ и встроенного хранилища.

Китайская компания назвала продажи новинок рекордными, но при этом никаких точных цифр не указала. Сколько моделей Xiaomi Mi 10i она смогла реализовать за неделю в начале прошлого года, она тоже не уточнила. При этом в начале февраля 2021 года китайская компания официально подтвердила, что с момента старт продаж Mi 10i принесла в копилку Xiaomi почти 54 млн долларов.

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В завершение добавим, что Xiaomi Mi 10i оборудован мобильным чипсетом Snapdragon 750G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, который выполняется по нормам 8-нанометровой технологии. Модель оснащается 108-мегапиксельной основной камерой и 120-герцевым жидкокристаллическим экраном.