Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Xiaomi подготовила стабильную глобальную прошивку MIUI 13 для двух смартфонов POCO
Речь о моделях POCO F3 и POCO X3 Pro.
анонсы и реклама
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Китайская компания Xiaomi уже успела подготовить программное обеспечение MIUI 13 для глобального рынка. Прошивка ещё не была представлена официально, но к выходу она уже готова. Недавно мы писали о том, что Xiaomi Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro получат апдейт в числе первых. Также скоро обновление станет доступно для двух моделей бренда POCO.

реклама

Глобальная версия MIUI 13 выйдет на Xiaomi POCO F3 и POCO X3 Pro с кодовыми названиями Alioth и Vayu соответственно. Прошивка в обоих случаях будет построена на базе операционной системы Android 12. Причём обновление уже готово и для европейского рынка.

Оба смартфона вышли в конце первого квартала ушедшего года. Они поступили в продажу с предустановленным программным обеспечением MIUI 12, в основу которого легла операционная система Android 11. Со временем обе модели перешли на MIUI 12.5, после чего получили оптимизированную версию прошивки Enhanced Edition.

Европейская версия MIUI 13 для Xiaomi POCO F3 имеет номером v13.0.1.0 SKHEUXM, а глобальная – v13.0.1.0 SKHMIXM. Для Xiaomi POCO X3 Pro уже готовы сборки под номерами v13.0.1.0 SJUEUXM и v13.0.1.0 SJUMIXM соответственно. Символ S означает, что в основу прошивки положена двенадцатая ревизия «зелёного робота».

Несмотря на то, что смартфоны вышли в один день, они сильно отличаются друг от друга. POCO X3 Pro – это чуть улучшенная версия POCO X3 NFC. Модель получила жидкокристаллический дисплей с частотой обновления 120 Гц и диагональ 6,67 дюйма, 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 860 и аккумулятор ёмкостью 5160 мА*ч. Разрешение основной камеры составило 48 МП + 8 МП + 2 МП.

Xiaomi POCO F3 представляет собой копию модели Redmi K40 для китайского рынка, которая является уже полноценной новинкой на 7-нанометровой однокристальной системе Snapdragon 870. В смартфоне установлен AMOLED E4 дисплей с частотой обновления 120 Гц производства компании Samsung. Основная камера имеет разрешение 48 МП + 8 МП + 2 МП, а ёмкость встроенного аккумулятора составила 4520 мА*ч.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Обе модели получили 20-мегапкисельные фронтальные камеры, 33-ваттную зарядку по проводу, NFC, Wi-Fi 6, стереофонические динамики и боковой сканер отпечатков пальцев. Защита от воды соответствует стандарту IP53. POCO X3 Pro дополнительно может похвастаться разъёмом для проводных наушников.

#xiaomi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 в рамках первой волны обновлений
Недорогие и полезные товары с AliExpress: смартфон Realme 9i, триммер OneBlade Philips и другое
Суммарные продажи смартфонов Xiaomi Redmi Note превысили 240 млн штук
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Известный майнер назвал 4 криптовалюты, которые стоит купить перед наступлением криптозимы
24
God of War vs бюджетные видеокарты – считаем fps на GeForce GTX 1050Ti и GTX 1660S в тесте Benchmark
35
Биткоин начал неделю с падения, а вернуть вложения в видеокарты для добычи Эфира стало ещё сложнее
65
Эфир продолжает дешеветь, а бюджетные видеокарты возвращаются в российские магазины
75
Держатель 26 Биткоинов отдал мошенникам $1 100 000 после просмотра ролика на YouTube
10
Эксперт-ремонтник рассказал, какие видеокарты стоит брать в 2022- большой гайд по вторичке от VIK-on
107
Покупка дорогостоящей DDR5-6000 бесполезна, а разница с DDR4 составляет несколько fps – в тестах SH
41
Швейцарские ученые обнаружили, что наша Земля остывает быстрее, чем считалось ранее
26
Производители российских процессоров Эльбрус увидели в Intel и AMD угрозу национальной безопасности
64
CD Projekt RED обновила сборку Cyberpunk 2077 в Steam
15
Смартфоны Xiaomi Redmi Note скоро получат стабильную глобальную прошивку MIUI 13
3
29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 в рамках первой волны обновлений
+
NVIDIA выпустила ещё одну антимайнерскую видеокарту – GeForce RTX 3090 Ti за $4000 с TGP 450 Вт
16
Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть Dragon Age Inquisition на Unreal Engine 5
11
AMD может освежить семейство Radeon RX 6000 повышением частоты памяти
7
Связка NVIDIA GeForce GTX 980 Ti и Intel Core i9-12900K обновила мировой рекорд 3DMark2001 SE
1
Авторы грядущей амбициозной стратегии Dune Spice Wars ответили на самые популярные вопросы об игре
4
Тайская компания HG Robotics представила Vetal - беспилотник вертикального взлета и посадки
1
MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X предложит частоту 1900 МГц, но потребует блока питания мощностью 1000 Вт
19
Нас не догонят: глава Intel пояснил, в чём заключается роль процессоров Alder Lake
71

Популярные статьи

Долгий путь юзера Linux. Часть 2 - Убунту для игр
33
Моё кунг-фу круче твоего - тест четырех китайских процессорных кулеров
40
Самая большая опасность искусственного интеллекта не Скайнет, а людские предрассудки
35
Почему следует читать «Правила/Условия/Соглашение» прежде чем регистрироваться - обзор последствий
13
Обсуждаем перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и критикуем игру: геймплейный трейлер без геймплея
34
Windows 11 Pro отдают менее чем за $16 на зимней распродаже в магазине KeysOFF
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания Remaster
4
Мини-обзор мини-саундбара Genius USB SoundBar 100
8
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i7-11700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
13
Замена PMMA Fiber Optic Cable на ROG Strix GeForce® GTX
9

Сейчас обсуждают

Шамиль Джанболатов
14:39
Я вообще за создание единого одного государства на всей планете, наподобие Евросоюза, а он защищает паразитические элиты, которым уже недолго осталось играть на поцреотических чувствах стада, чтобы ст...
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
Шамиль Джанболатов
14:38
Я вообще за создание единого одного государства на всей планете, наподобие Евросоюза, а вы защищаете паразитические элиты, которым уже недолго осталось играть на поцреотических чувствах стада, чтобы с...
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
Шамиль Джанболатов
14:36
Сразу видно "знатока", дуй в Википедию
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
ахахах
14:36
а сворует,если газ Украина,то вобще транзита небудет по украинской трубе
Украина утверждает, что за кибератаками на ее правительственные сайты стоит Россия
Дмитрий
14:36
ну нвидия понятно защиту от майнинга хотелось встроить в 3090ти а амд просто делать нечего. 5% в зоне погрешности сделать новые карты ничего при этом не потратив обновить только цену еще выше. ка...
AMD выпустит обновлённую линейку видеокарт RDNA 2 Refresh во главе с Radeon RX 6950 XT
Шамиль Джанболатов
14:35
Гугл в помощь, а вы только Первому каналу верите? Ну-ну
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
Don-Pedro
14:35
Предзаказ - зло! Нельзя никому верить, даже мне.
GSC Game World в грубоватой форме прокомментировала слух о возможном переносе выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2023 год
Civilian
14:34
> Ну не сказал бы что прям у старых атомов! А вы посчитайте очки на ядро (в табличках ваших для половины бенчмарков указаны результаты в многопоточных вариантах) и сравните с результатами какого-нибу...
Производители российских процессоров Эльбрус увидели в Intel и AMD угрозу национальной безопасности
Тилька Шмидт
14:32
Ладно хрен с ним с переносом, самое главное то что в студии по инсайдерской инфе твориться хаос полный, и это уже вызывает большие опасения. О том, что игра да выйдет, только будет это кусок говна, ка...
GSC Game World в грубоватой форме прокомментировала слух о возможном переносе выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2023 год
hundzintay
14:32
Наша цена по идее в евро считается, плюс налог
В Японии стартовали предзаказы на NVIDIA RTX 3050 за 33300 рублей, однако, их моментально продали
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем