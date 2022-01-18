Речь о моделях POCO F3 и POCO X3 Pro.

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Китайская компания Xiaomi уже успела подготовить программное обеспечение MIUI 13 для глобального рынка. Прошивка ещё не была представлена официально, но к выходу она уже готова. Недавно мы писали о том, что Xiaomi Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro получат апдейт в числе первых. Также скоро обновление станет доступно для двух моделей бренда POCO.

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Глобальная версия MIUI 13 выйдет на Xiaomi POCO F3 и POCO X3 Pro с кодовыми названиями Alioth и Vayu соответственно. Прошивка в обоих случаях будет построена на базе операционной системы Android 12. Причём обновление уже готово и для европейского рынка.

Оба смартфона вышли в конце первого квартала ушедшего года. Они поступили в продажу с предустановленным программным обеспечением MIUI 12, в основу которого легла операционная система Android 11. Со временем обе модели перешли на MIUI 12.5, после чего получили оптимизированную версию прошивки Enhanced Edition.

Европейская версия MIUI 13 для Xiaomi POCO F3 имеет номером v13.0.1.0 SKHEUXM, а глобальная – v13.0.1.0 SKHMIXM. Для Xiaomi POCO X3 Pro уже готовы сборки под номерами v13.0.1.0 SJUEUXM и v13.0.1.0 SJUMIXM соответственно. Символ S означает, что в основу прошивки положена двенадцатая ревизия «зелёного робота».

Несмотря на то, что смартфоны вышли в один день, они сильно отличаются друг от друга. POCO X3 Pro – это чуть улучшенная версия POCO X3 NFC. Модель получила жидкокристаллический дисплей с частотой обновления 120 Гц и диагональ 6,67 дюйма, 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 860 и аккумулятор ёмкостью 5160 мА*ч. Разрешение основной камеры составило 48 МП + 8 МП + 2 МП.

Xiaomi POCO F3 представляет собой копию модели Redmi K40 для китайского рынка, которая является уже полноценной новинкой на 7-нанометровой однокристальной системе Snapdragon 870. В смартфоне установлен AMOLED E4 дисплей с частотой обновления 120 Гц производства компании Samsung. Основная камера имеет разрешение 48 МП + 8 МП + 2 МП, а ёмкость встроенного аккумулятора составила 4520 мА*ч.

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Обе модели получили 20-мегапкисельные фронтальные камеры, 33-ваттную зарядку по проводу, NFC, Wi-Fi 6, стереофонические динамики и боковой сканер отпечатков пальцев. Защита от воды соответствует стандарту IP53. POCO X3 Pro дополнительно может похвастаться разъёмом для проводных наушников.