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Смартфоны Xiaomi Redmi Note скоро получат стабильную глобальную прошивку MIUI 13
Речь идёт о Xiaomi Redmi Note 10 без поддержки сетей пятого поколения и Redmi Note 10 Pro
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Китайская компания Xiaomi уже подготовила программное обеспечение MIUI 13, которые продаются за пределами Поднебесной. Глобальная версия прошивки будет представлена вместе с флагманами нового поколения Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Однако, уже стало известно, что оболочка станет доступна для популярных моделей Redmi Note десятого поколения.

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Речь идёт о Xiaomi Redmi Note 10 без поддержки сетей пятого поколения и Redmi Note 10 Pro. Заметим, что версия Pro предлагается исключительно в модификации с 4G-модемом. Оба смартфоны были представлены в начале весны минувшего года.

Стандартная модель оборудована Super AMOLED-дисплеем формата Full HD+ и работает на базе однокристальной системы Snapdragon 678. Разрешение основной камеры составляет 48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП, а фронтальной – 13 МП.

В Xiaomi Redmi Note 10 установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой по проводу. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ или 6 ГБ, а вместимость встроенного флеш-накопителя вместимостью 64 ГБ или 128 ГБ.

В Xiaomi Redmi Note 10 Pro тоже установлена панель на органических светодиодах, но с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц и соответствием стандарта HDR10. В основной камере разрешение стандартного модуля увеличено до 108 МП, а во фронталке установлен 16-мегапиксельный оптический модуль. Аппаратная платформа строится вокруг мобильного 8-нанометрового процессора Snapdragon 732G, а ёмкость комплектного аккумулятора равна 5020 мА*ч.

Обе модели оборудованы боковым сканером отпечатков пальцев и стереофоническими динамиками. Защита от воды и пыли соответствует стандарту IP53. Смартфоны поступили в продажу с предустановленной прошивкой MIUI 12 на базе операционной системы Android 11.

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MIUI 13 для Xiaomi Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro будет построена уже на двенадцатой ревизии «зелёного робота». Стандартная модель получит европейскую прошивку v13.0.1.0 SKGEUXM и глобальную v13.0.1.0 SKGMIXM. Для версии Pro будут доступны сборки v13.0.1.0 SKFEUXM и v13.0.1.0 SKFMIXM соответственно.

#xiaomi
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