Серии скоро исполнится восемь лет.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В течение последних восьми месяцев китайский технологический гигант Xiaomi продаёт две модели Redmi Note в секунду, то есть 120 штук в минуту. Накануне производитель из Поднебесной похвастался успехами легендарной серии, которой в марте нынешнего года исполнится восемь лет.

реклама

Xiaomi официально подтвердила, что общие продажи смартфонов линейки Redmi Note достигли отметки 240 млн штук по всему миру. При этом 40 млн моделей китайская компания смогла реализовать в течение последних восьми месяцев

Заметим, что первый умный телефон поколения, который получил имя Redmi Note, вышел в конце первого квартала 2014 года. Он обзавёлся операционной системой Android 4.2 Jelly Bean сразу из коробки, после чего обновился до Android 4.4.4. KitKat и MIUI 9.2. Модель оборудована 28-нанометровым мобильным процессором MediaTek MT6592 с частотой до 1,7 ГГц, жидкокристаллическим дисплеем, 13-мегапиксельной основной камерой и аккумуляторной батарей ёмкостью 3200 мА*ч.

В настоящее время актуальной является серия одиннадцатого поколения. Пока что в Китае продаются смартфоны Xiaomi Redmi Note 11 4G / 5G и Xiaomi Redmi Note 11 Pro / Pro+, а в Индии есть ещё и Xiaomi Redmi Note 11T. В ближайшее время китайская компания анонсирует на глобальном рынке модели Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G / 5G, а позже появится ещё и Xiaomi Redmi Note 11S.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Самой популярной в настоящее время всё ещё является линейка восьмого поколения. В 2019 году, в августе, дебютировали Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Через пару месяцев на рынок поступил Redmi Note 8T с поддержкой технологии Near Field Communication. Примерно за три квартала с момента старта продаж суммарные продажи трёх моделей достигли 30 млн устройств.