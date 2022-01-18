В течение последних восьми месяцев китайский технологический гигант Xiaomi продаёт две модели Redmi Note в секунду, то есть 120 штук в минуту. Накануне производитель из Поднебесной похвастался успехами легендарной серии, которой в марте нынешнего года исполнится восемь лет.
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Xiaomi официально подтвердила, что общие продажи смартфонов линейки Redmi Note достигли отметки 240 млн штук по всему миру. При этом 40 млн моделей китайская компания смогла реализовать в течение последних восьми месяцев
Заметим, что первый умный телефон поколения, который получил имя Redmi Note, вышел в конце первого квартала 2014 года. Он обзавёлся операционной системой Android 4.2 Jelly Bean сразу из коробки, после чего обновился до Android 4.4.4. KitKat и MIUI 9.2. Модель оборудована 28-нанометровым мобильным процессором MediaTek MT6592 с частотой до 1,7 ГГц, жидкокристаллическим дисплеем, 13-мегапиксельной основной камерой и аккумуляторной батарей ёмкостью 3200 мА*ч.
В настоящее время актуальной является серия одиннадцатого поколения. Пока что в Китае продаются смартфоны Xiaomi Redmi Note 11 4G / 5G и Xiaomi Redmi Note 11 Pro / Pro+, а в Индии есть ещё и Xiaomi Redmi Note 11T. В ближайшее время китайская компания анонсирует на глобальном рынке модели Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G / 5G, а позже появится ещё и Xiaomi Redmi Note 11S.
Самой популярной в настоящее время всё ещё является линейка восьмого поколения. В 2019 году, в августе, дебютировали Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Через пару месяцев на рынок поступил Redmi Note 8T с поддержкой технологии Near Field Communication. Примерно за три квартала с момента старта продаж суммарные продажи трёх моделей достигли 30 млн устройств.