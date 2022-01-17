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OnePlus прекращает поддержку смартфонов 2018 года выпуска
В 2018 году были анонсированы OnePlus 6 / 6T и OnePlus 6T McLaren Edition.
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Китайская компания OnePlus официально объявила о прекращении поддержки смартфонов 2018 года. Речь идёт о моделях OnePlus 6, OnePlus 6T и OnePlus 6T McLaren Edition. Все они оборудованы 10-нанометровым на тот момент флагманским мобильным процессором Snapdragon 845.

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Флагманы четырёхлетней давности оснащаются основной камерой разрешением 16 МП + 20 МП и 16-мегапиксельной фронталкой. Что интересно, модули на 16 МП и 20 МП, установленный на тыльной стороне, имеют идентичное эквивалентное фокусное расстояние. Из общего отметим корпус из стекла (Gorilla Glass 5 у стандартной модели и Gorilla Glass 6 у T-версий) с алюминиевой рамкой, USB-C, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и NFC.

Все три смартфона оборудованы дисплеем формата Full HD+ на базе матрицы Optic AMOLED. В обычном OnePlus 6 используется панель диагональю 6,28 дюйма с «чёлкой». Сканер отпечатков пальцев установлен на тыльной стороне, а ёмкость встроенного аккумулятора составила 3300 мА*ч. Быстрая зарядка имеет мощность 20 Вт. Кроме того, стандартное издание стало последним флагманом китайской компании с разъёмом для наушников.

Версия с индексом T обзавелась 6,41-дюймовым экраном со встроенным сканером отпечатков пальцев. Фронтальная камера обосновалась не в «чёлке», а в более компактном каплевидном вырезе. Ёмкость встроенного аккумулятора выросла до 3700 мА*ч. У издания McLaren Edition мощность подзарядки по проводу увеличена до 30 Вт и появилось 10 ГБ оперативной памяти (в первый и последний раз для компании). Разъёмом для наушников смартфоны похвастаться не могут.

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Все три флагмана 2018 года выпуска сейчас работают на базе операционной системы Android 11 с программным обеспечением OxygenOS 11.1.1.1. Финальный апдейт, вышедший на днях, принёс патч безопасности за декабрь прошлого года. При этом OnePlus 6T и версия McLaren Edition поступили на рынок с Android 9.0 Pie, а стандартное издание из коробки получило предустановленную ОС Android 8.1 Oreo. Таким образом, в конечном счёте более старой модели достался на один апдейт больше.

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