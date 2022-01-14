В Европе цена составит 550-600 евро.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Китайская компания OnePlus всё же представила за пределами Поднебесной один из своих топовых смартфонов 2021 года. На пути в Европу модель OnePlus 9RT посетила Индию, где она будет продаваться примерно на 45-70 долларов дороже, чем на родине.

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Новинка оснащается 6,62 дюймовым дисплеем с частотой обновления картинки 120 Гц и разрешением 1080 x 2400 точек, что соответствует формату FHD+ в условиях пропорций 20 к 9. В основу экрана положена активная матрица на органических светодиодах со встроенным сканером отпечатков пальцев. Дисплей – плоский. Никаких закруглений по краям не предусмотрено. Есть поддержка HDR10+. В левом верхнем углу находится небольшая круглой формы перфорация, где обосновалась 16-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.

OnePlus 9RT – один из самых доступных смартфонов на базе мобильного процессора Snapdragon 888. Связано это, правда, не с тем, что новинка дёшево стоит. Причина кроется в отсутствии большого количества недорогих флагманов с этой однокристальной системой компании Qualcomm.

На глобальном рынке модель будет продаваться только в двух модификациях памяти: с 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ хранилища соответственно. В Китае есть ещё версия, оборудованная 8 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 256 ГБ.

Герой заметки оборудован тройной основной камерой, но третий модуль просто отбывает номер. Он имеет разрешение 2 МП и используется для макросъёмки. Разрешение главной и ультра-широкоугольной камер составляет 50 МП и 16 МП соответственно. Новинка может снимать видео в формате 4K UHD с частотой 60 FPS или 30 FPS на выбор.

Подсистема питания в OnePlus 9RT представлена встроенным аккумулятором ёмкостью 4500 мА*ч. 65-ваттная быстрая зарядка по проводу с нуля до 100% заряжает батареи примерно за полчаса. Увы, из коробки смартфон будет работать под управлением программного обеспечения OxygenOS 11 на базе операционной системы Android 11. Прошивку OxygenOS 12 (или v12.1) на базе двенадцатой ревизии «зелёного робота» придётся подождать. Из остального отметим стереофонические динамики, USB-C, GPS, NFC, а также беспроводные адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Стоимость OnePlus 9RT в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и постоянным запоминающим устройством ёмкостью 128 ГБ составила 580 долларов. В Китае эта версия оценена в 510 долларов. Вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ будет продаваться по цене 635 долларов. В Китае он стоит на 45 долларов дешевле.

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Новинка поступит в продажу в Индии 17 января 2022 года в цветовых решениях Hacker Black и Nano Silver. В Европе флагман должен дебютировать в течение нескольких недель. Цена ожидается на уровне 550 евро за базовую комплектацию и порядка 600 евро за максимальный вариант.