Презентация состоится через две недели.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Китайская компания Huawei 2021 год завершила громким анонсом. Она представила флагманский смартфон, оснащённый сгибаемым дисплеем. Новинка называется Huawei P50 Pocket. Она стала четвёртым складным устройством производителя после Huawei Mate X / Xs и Mate X2, а также дебютным решением, которое складывается горизонтально.

реклама

Huawei P50 Pocket стал очень популярным в Китае. Там компания получила более 1 000 000 предварительных заказов менее чем за сутки после анонса. Стоимость смартфона составила 1 410 долларов в базовой модификации памяти и 1 725 долларов в максимальной.

Сейчас декабрьская новинка во всю готовится к дебюту в Европе. За пределами Поднебесной смартфон ещё не продаётся, хотя накануне был представлен в Малайзии. Европейская премьера запланирована на 26 января 2022 года. В нашем регионе смартфон будет продаваться по цене около 1 650 евро. Судя по всему, в России стоимость составит порядка 140 000-150 000 рублей, если, конечно, флагман будет доступен на российском рынке официально.

Huawei P50 Pocket является третьим представителем серии после моделей Huawei P50 и P50 Pro, которые дебютировали в Китае в середине минувшего года. К слову, версия Pro будет представлена в Европе в один день с героем заметки, а его цена составит 1 200 евро.

Наша модель оснащается 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888 без поддержки сотовых сетей 5G. Объём оперативной памяти составляет 8/12 ГБ, а постоянной – 256/512 ГБ соответственно. Какой из вариантов будет продаваться в Европе, пока неизвестно.

Huawei P50 Pocket оборудован основным дисплеем Foldable OLED с поддержкой частоты обновления 120 Гц и разрешением 1188 x 2790 пикселей. Диагональ составила 6,9 дюйма. Полноценного второго экрана в смартфоне нет в отличие от тех же Huawei Mate X. Новинка получила компактную 1,04-дюймовую матрицу с плотностью точек 328 пикселей на дюйм для вывода уведомлений. Но зато её можно использовать в качестве видоискателя, то есть основная камера разрешением 40 МП + 32 МП + 12 МП может делать селфи. Полноценная фронтальная камера в смартфоне тоже есть – 10,7 МП.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Из прочего стоит отметить аккумулятор на 4000 мА*ч, боковой дактилоскопический датчик, NFC, GPS и отсутствие зазора между двумя половинками в сложенном состоянии. Модель поддерживает 40-ваттную проводную и 5-ваттную беспроводную зарядку, а программной основой служит операционная система HarmonyOS 2.0. Европейская версия Huawei P50 Pocket получит ОС Android 12 или Android 11 с оболочкой EMUI 12 без Google Mobile Services.