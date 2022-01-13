Китайская компания Huawei 2021 год завершила громким анонсом. Она представила флагманский смартфон, оснащённый сгибаемым дисплеем. Новинка называется Huawei P50 Pocket. Она стала четвёртым складным устройством производителя после Huawei Mate X / Xs и Mate X2, а также дебютным решением, которое складывается горизонтально.
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Huawei P50 Pocket стал очень популярным в Китае. Там компания получила более 1 000 000 предварительных заказов менее чем за сутки после анонса. Стоимость смартфона составила 1 410 долларов в базовой модификации памяти и 1 725 долларов в максимальной.
Сейчас декабрьская новинка во всю готовится к дебюту в Европе. За пределами Поднебесной смартфон ещё не продаётся, хотя накануне был представлен в Малайзии. Европейская премьера запланирована на 26 января 2022 года. В нашем регионе смартфон будет продаваться по цене около 1 650 евро. Судя по всему, в России стоимость составит порядка 140 000-150 000 рублей, если, конечно, флагман будет доступен на российском рынке официально.
Huawei P50 Pocket является третьим представителем серии после моделей Huawei P50 и P50 Pro, которые дебютировали в Китае в середине минувшего года. К слову, версия Pro будет представлена в Европе в один день с героем заметки, а его цена составит 1 200 евро.
Наша модель оснащается 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888 без поддержки сотовых сетей 5G. Объём оперативной памяти составляет 8/12 ГБ, а постоянной – 256/512 ГБ соответственно. Какой из вариантов будет продаваться в Европе, пока неизвестно.
Huawei P50 Pocket оборудован основным дисплеем Foldable OLED с поддержкой частоты обновления 120 Гц и разрешением 1188 x 2790 пикселей. Диагональ составила 6,9 дюйма. Полноценного второго экрана в смартфоне нет в отличие от тех же Huawei Mate X. Новинка получила компактную 1,04-дюймовую матрицу с плотностью точек 328 пикселей на дюйм для вывода уведомлений. Но зато её можно использовать в качестве видоискателя, то есть основная камера разрешением 40 МП + 32 МП + 12 МП может делать селфи. Полноценная фронтальная камера в смартфоне тоже есть – 10,7 МП.
Из прочего стоит отметить аккумулятор на 4000 мА*ч, боковой дактилоскопический датчик, NFC, GPS и отсутствие зазора между двумя половинками в сложенном состоянии. Модель поддерживает 40-ваттную проводную и 5-ваттную беспроводную зарядку, а программной основой служит операционная система HarmonyOS 2.0. Европейская версия Huawei P50 Pocket получит ОС Android 12 или Android 11 с оболочкой EMUI 12 без Google Mobile Services.