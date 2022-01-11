Анонс состоится 26 января 2022 года.

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Компания Huawei готовится представить в Европе флагманский смартфон Huawei P50 Pro, который дебютировал в Китае ещё в середине лета прошлого года. Европейская версия флагмана не будет поддерживать сотовых сетей пятого поколения.

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Смартфон оснащается OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Разрешение матрицы на органических светодиодах составляет 1228 x 2700 пикселей, а диагональ – 6,6 дюйма. Также отметим плотность точек 450 ppi, 91,2% полезного пространства и круглое отверстие для 13-мегапиксельной широкоугольной фронтальной камеры.

В экран Huawei P50 Pro встроен оптический сканер отпечатков пальцев. Корпус Huawei P50 Pro имеет защиту от воды класса IP68. Это означает, что смартфон можно погрузить под воду на глубину до 150 см на полчаса. Рамка изготовлена из алюминия, а спереди и сзади установлены стеклянные панели.

Европейская версия флагмана будет оборудована 4G-версией мобильного процессора Snapdragon 888. Отсутствие 5G-модема станет единственным отличием чипа от полноценной однокристальной системы. Чипсет выполнен по технологии 5 нм, имеет максимальную тактовую частоту 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 660.

Разрешение основной камеры в Huawei P50 Pro составляет 50 МП + 64 МП + 13 МП + 40 МП. Датчик изображения на 64 МП положен в состав перископического телеобъектива с 3,5-кратным оптическим приближением. Модуль на 40 МП построен на базе монохромного сенсора. Также отметим поддержку съёмки видео в формате 4K UHD при 60 FPS, оптику Leica Camera, лазерную автофокусировку, PDAF и систему оптической стабилизации изображения.

Европейская версия смартфона будет из коробки работать под управлением операционной системы Android, но о версии пока информации нет. Поверх будет установлена прошивка EMUI 12 без предустановленного программного обеспечения Google Mobile Services.

Huawei P50 Pro оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 4360 мА*ч, которая поддерживает 66-ваттную проводную зарядку. Мощность подзарядки проводным путём составляет 50 Вт. Из остального отметим USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC и стереофонические динамики.

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Стоимость Huawei P50 Pro составит 1 200 евро. Правда, пока что неизвестно, в каких модификациях смартфон будет продаваться в Европе. В Китае модель поступила на рынок в конфигурациях с 8-12 ГБ оперативной и 128-512 ГБ постоянной памяти по цене от 780 евро до 1 040 евро. Презентация флагмана запланирована на 26 января 2022 года.