Без ноунейма в этот раз не обошлось.

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%

Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%

Известный YouTube-блогер JerryRigEverything, он же Зак Нельсон, регулярно тестирует смартфоны на прочность. На основании собственного опыта он назвал лучшие умные телефоны, которые были анонсированы в течение прошлого года.

реклама

По мнению блогера, самым ремонтопригодным смартфоном стал Fairphone 4. Это модульное решение, которое можно разобрать, используя обычную отвёртку. На втором месте обосновался Google Pixel 6 Pro. Это довольно странно, ведь смартфоны A-брендов зачастую легче поменять на новое устройство, чем отремонтировать.

Яркое подтверждение последнему тезису – iPhone 13 Pro Max. Самый дорогой смартфон компании Apple, представленный в сентябре прошлого года, JerryRigEverything назвал наименее ремонтропригодным телефоном 2021 года.

Сразу две номинации забрал геймерский флагман Legion Duel 2, он же Legion Pro 2. Игровой смартфон компании Lenovo стал, по версии блогера, одновременно самым симпатичным изнутри устройство и самым ненадёжным девайсом 2021 года.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

В то же время самый надёжный смартфон ушедшего года – Kyocera Duraforce Ultra 5G. Последняя номинация – самый инновационный телефон 2021 года. Тут JerryRigEverything покорил сгибаемый флагман Samsung Galaxy Z Flip 3, который также является самым доступным в мире сгибаемым смартфоном при цене 1 000 долларов.