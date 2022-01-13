Известный YouTube-блогер JerryRigEverything, он же Зак Нельсон, регулярно тестирует смартфоны на прочность. На основании собственного опыта он назвал лучшие умные телефоны, которые были анонсированы в течение прошлого года.
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По мнению блогера, самым ремонтопригодным смартфоном стал Fairphone 4. Это модульное решение, которое можно разобрать, используя обычную отвёртку. На втором месте обосновался Google Pixel 6 Pro. Это довольно странно, ведь смартфоны A-брендов зачастую легче поменять на новое устройство, чем отремонтировать.
Яркое подтверждение последнему тезису – iPhone 13 Pro Max. Самый дорогой смартфон компании Apple, представленный в сентябре прошлого года, JerryRigEverything назвал наименее ремонтропригодным телефоном 2021 года.
Сразу две номинации забрал геймерский флагман Legion Duel 2, он же Legion Pro 2. Игровой смартфон компании Lenovo стал, по версии блогера, одновременно самым симпатичным изнутри устройство и самым ненадёжным девайсом 2021 года.
В то же время самый надёжный смартфон ушедшего года – Kyocera Duraforce Ultra 5G. Последняя номинация – самый инновационный телефон 2021 года. Тут JerryRigEverything покорил сгибаемый флагман Samsung Galaxy Z Flip 3, который также является самым доступным в мире сгибаемым смартфоном при цене 1 000 долларов.