Смартфоны оказались очень популярными.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Китайская компания vivo на прошлой неделе представила флагманские смартфоны iQOO 9 и iQOO 9 Pro. Новинки стали неплохими конкурентами для Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. В идентичных модификациях они стоят примерно столько же, но дополнительно доступны с 512 ГБ хранилища и могут похвастаться полноценным телеобъективом с системой оптической стабилизации.

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Сегодня, 12 января 2022 года, обе модели начали продаваться официально. Купить их пока что официально можно только в Китае. Обычный iQOO 9 обойдётся минимум в 630 долларов, в то время как за версию Pro нужно заплатить от 785 долларов до 945 долларов.

Китайская компания подтвердила, что за 10 секунд с момента старта продаж она смогла заработать приблизительно 15 700 000 долларов или 100 000 000 юаней. Производитель не поделился тем, сколько смартфонов было реализовано, но судя по ценам, речь идёт о 20 000 моделях. Когда новинки вернутся в продажу – не уточняется.

Напомним, что между iQOO 9 и iQOO 9 Pro есть больше общего, чем между конкурентами Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Оба флагмана оборудованы 4-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 8 Gen1 и работают на базе операционной системы Android 12, дополненной новой оболочкой OriginOS Ocean. Смартфоны получили стереодинамики, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор на 4700 мА*ч со 120-ваттной проводной и 10-ваттной реверсивной беспроводной подзарядкой.

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В iQOO 9 установлен FHD+ дисплей Super AMOLED, а основная камера имеет разрешение 50 МП + 12 МП + 13 МП. Версия Pro получила более продвинутую панель LTPO 2.0 формата WQHD+. Диагональ в обоих случаях составляет 6,78 дюйма. Кроме того, в iQOO 9 Pro установлена основная камера разрешением 50 МП + 50 МП + 16 МП с зумом 2,5x вместо 2x и есть поддержка 50-ваттной беспроводной зарядки.