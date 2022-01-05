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iQOO 9 и iQOO 9 Pro – Snapdragon 8 Gen1, до 512 ГБ памяти и 50-МП камеры по цене от $630
Они конкурировать будут с Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro.
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Китайская компания vivo представила дуэт флагманских смартфонов нового поколения под брендом iQOO. Они называются iQOO 9 и iQOO 9 Pro, а конкурировать будут с Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro соответственно. Причём у стандартной модели есть все шансы на успех, учитывая более интересные параметры при схожей цене.

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Между смартфонами есть немало отличий, но общих параметров всё-таки больше, поэтому с них мы и начнём. Обе новинки оборудованы топовой 4-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1, которая трудится в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище в зависимости от модификации вмещает до 512 ГБ данных.

Аккумуляторы установлены тоже идентичные. Ёмкость составляет 4700 мА*ч. Батареи заряжаются за 19 минут за счёт 120-ваттной подзарядки проводным путём. Есть и реверсивная беспроводная зарядка, которая имеет мощность 10 Вт.

iQOO 9 и iQOO 9 Pro получили панель AMOLED диагональю 6,78 дюйма с поддержкой частоты обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1500 нит. В стандартном издании установлен FHD+ дисплей с HDR10, а версия Pro получила более интересное решение. Её оснастили матрицей LTPO 2.0 формата WQHD+. Она соответствует стандарту HDR10+ и поддерживает технологию Dolby Vision.

В основной камере тоже без отличий не обошлось. Стандартная модель получила 13-мегапиксельный ультра-широкоугольный модуль и 12-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным зумом, тогда как у старшего брата разрешение составляет 50 МП и 16 МП соответственно. При этом в телеобъективе есть оптическая стабилизация, а кратность зума увеличена до 2,5x. Угол захвата сверхширокоугольной оптики составляет рекордные 150 градусов.

iQOO 9 Pro в отличие от младшего брата поддерживает запись видео в формате 8K ULTRA HD. Стандартная камера в смартфонах почти не отличается – 50 МП типа 1/1,57 дюйма с 1-мкм пикселями и светосилой f/1,8. При этом у версии Pro есть не обычная, а подвесная стабилизация. Разрешение фронтальных камер в новинках составляет по 16 МП.

Оба флагмана оборудованы адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, навигационным приёмником GPS, чипом NFC, USB-C и стереофоническими динамики. Версия Pro дополнительно может похвастаться зарядкой беспроводным путём мощностью 50 Вт. В продаже смартфоны появятся с предустановленной операционной системой Android 12, дополненной проприетарным программным обеспечением OriginOS Ocean.

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Старт продаж запланирован на 12 января 2022 года. Стоимость iQOO 9 Pro в модификации 8/256 ГБ составила 785 долларов. Топовый вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ оценили в 945 долларов. Есть и средняя версия с 12 ГБ оперативной в паре с 256 ГБ энергонезависимой памяти. Стоит она 865 долларов. iQOO 9 в этих же конфигурациях можно будет купить по цене 630 долларов, 690 долларов и 755 долларов соответственно.

#iqoo
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