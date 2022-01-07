+70 евро в сравнении с Galaxy S21+.

Накануне мы писали о стоимости Samsung Galaxy S22 в Европе. Теперь же стала известна и цена старшей версии. Речь о Samsung Galaxy S22+. Смартфон станет копией стандартного издания, но с увеличенным дисплеем и повышенной ёмкости аккумулятором.

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Как и обычная модель, версия Plus будет нести на борту 8 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации. Базовая версия будет комплектоваться накопителем вместимостью 128 ГБ. Её стоимость составит 1 120 евро. Топовый вариант получил флеш-модуль удвоенного объёма. Доплатить за дополнительные 128 ГБ хранилища придётся порядка 50 евро, то есть цена составит 1 170 евро.

Samsung Galaxy S22+ окажется заметно дороже, чем Galaxy S21+. Модель 2021 года выпуска тоже доступна в модификациях с постоянным запоминающим устройством ёмкостью 128 ГБ и 256 ГБ при 8 ГБ оперативной памяти в обоих случаях. При этом рекомендованная цена в Европе составила 1 049 евро и 1 099 евро соответственно. Таким образом, флагман нового поколения будет стоить на 70 евро дешевле своего предшественника.

Версия Plus, как и Samsung Galaxy S22, получит тройную основную камеру, в состав которой войдут датчик изображения разрешением 50 МП, 10 МП и 12 МП. В смартфон мы увидим нормальный телеобъектив с 3-кратным приближением без потери качества, а не версию с 1,1-кратным оптическим масштабирования, как в Galaxy S20 и Galaxy S21. Любители селфи получат 10-мегапиксельный фронтальный модуль.

Европейская версия Samsung Galaxy S22+ будет нести на борту однокристальную систему Exynos нового поколения, презентация которой состоится в ближайшее время. В других странах компания из Южной Кореи будет продаваться модификации на Snapdragon 8 Gen1. К слову, на родине Samsung можно будет приобрести конфигурации с любым чипсетом.

В увеличенной версии стандартного издания тоже будет использоваться дисплей Dynamic AMOLED с поддержкой частоты развёртки 120 Гц и разрешение Full HD+. При этом диагональ увеличится с 6,06 дюйма до 6,55 дюйма. Под экраном останется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm. Ёмкость встроенного аккумулятор в сравнении с младшим братом вырастет сразу на 800 мА*ч – с 4000 мА*ч до 4800 мА*ч.

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Презентация и старт продаж Samsung Galaxy S22+ ожидаются в первой половине февраля 2022 года. В России модель может появиться чуть позже, но официальные цены будут объявлены в день официального анонса. Из прочих параметров отметим 25-ваттную и 15-ваттную зарядку по проводу и беспроводным путём, прошивку One UI 4.0 или One UI 4.1 на Android 12 и защиту от воды класса IP68.