Топовая версия обойдётся в 960 долларов.

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Примерно месяц осталось ждать презентации флагманских смартфонов Samsung нового поколения. Несмотря на премьеру Galaxy S21 FE два дня назад, уже в феврале будут представлены модели Samsung Galaxy S22. А тем временем в Сети появились европейские цены стандартного издания.

реклама

Как и Samsung Galaxy S21, следующий флагман будет доступен с 8 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации. Вместимость накопителя составит 128 ГБ, но будет предусмотрен и вариант с хранилищем удвоенного объёма.

Стоимость Samsung Galaxy S22 в Европе стартует с 910 евро. За топовый вариант придётся заплатить порядка 960 евро. В обоих случаях цена на 60 евро выше в сравнении со смартфоном 2021 года выпуска, который в зависимости от вместимости накопителя был оценён в Европе в 849 / 899 евро на старте.

Герой заметки станет первым флагманом в истории южнокорейской компании с 50-мегапиксельной основной камерой. В смартфоне мы наконец-то увидим полноценный телеобъектив с 3-кратным оптическим, а не гибридным увеличением. Разрешение ультра-широкоугольной камеры составит 12 МП, а фронтальной – 10 МП.

В Samsung Galaxy S22 будет использоваться ультразвуковой сканер отпечатков пальцев производства компании Qualcomm. Грядущая новинка будет претендовать на звание лучшего компактного флагмана, имея в своём арсенале дисплей Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц, диагональ которого составит 6,06 дюйма.

Также отметим стереозвук, аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч с 25-ваттной подзарядкой по проводу, 15-ваттную зарядку беспроводным путём и операционную систему Android 12. Ходят слухи, что смартфоны нового поколения из коробки будут работать на базе нового программного обеспечения One UI 4.1, хотя процесс распространения One UI 4.0 ещё не длится и двух месяцев.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Наконец, Samsung Galaxy S22 обзаведётся 4-нанометровым мобильным процессором. В Европе, по традиции, будет продаваться версия на фирменной однокристальной системе Exynos нового поколения, а в остальных странах – на чипе Snapdragon 8 Gen1.