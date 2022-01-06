Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Samsung Galaxy S22 будет стоить от 910 евро – на 60 евро дороже, чем в Galaxy S21
Топовая версия обойдётся в 960 долларов.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Примерно месяц осталось ждать презентации флагманских смартфонов Samsung нового поколения. Несмотря на премьеру Galaxy S21 FE два дня назад, уже в феврале будут представлены модели Samsung Galaxy S22. А тем временем в Сети появились европейские цены стандартного издания.

реклама

Как и Samsung Galaxy S21, следующий флагман будет доступен с 8 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации. Вместимость накопителя составит 128 ГБ, но будет предусмотрен и вариант с хранилищем удвоенного объёма.

Стоимость Samsung Galaxy S22 в Европе стартует с 910 евро. За топовый вариант придётся заплатить порядка 960 евро. В обоих случаях цена на 60 евро выше в сравнении со смартфоном 2021 года выпуска, который в зависимости от вместимости накопителя был оценён в Европе в 849 / 899 евро на старте.

Герой заметки станет первым флагманом в истории южнокорейской компании с 50-мегапиксельной основной камерой. В смартфоне мы наконец-то увидим полноценный телеобъектив с 3-кратным оптическим, а не гибридным увеличением. Разрешение ультра-широкоугольной камеры составит 12 МП, а фронтальной – 10 МП.

В Samsung Galaxy S22 будет использоваться ультразвуковой сканер отпечатков пальцев производства компании Qualcomm. Грядущая новинка будет претендовать на звание лучшего компактного флагмана, имея в своём арсенале дисплей Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц, диагональ которого составит 6,06 дюйма.

Также отметим стереозвук, аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч с 25-ваттной подзарядкой по проводу, 15-ваттную зарядку беспроводным путём и операционную систему Android 12. Ходят слухи, что смартфоны нового поколения из коробки будут работать на базе нового программного обеспечения One UI 4.1, хотя процесс распространения One UI 4.0 ещё не длится и двух месяцев.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Наконец, Samsung Galaxy S22 обзаведётся 4-нанометровым мобильным процессором. В Европе, по традиции, будет продаваться версия на фирменной однокристальной системе Exynos нового поколения, а в остальных странах – на чипе Snapdragon 8 Gen1.

#samsung
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung представила изогнутый игровой монитор Odyssey Ark
Стали известны характеристики и внешний вид бюджетного планшета Galaxy Tab A8 Lite
Samsung Galaxy A72 в России начинает обновляться до Android 12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин назвал сроки перехода Эфира на Ethereum 2.0 и Proof-of-Stake (PoS)
50
Бюджетная GeForce RTX 3050 будет в 4 раза быстрее GeForce GTX 1050, но может стать жертвой майнеров
50
Флагманы Xiaomi 12 установили новый рекорд продаж – за 5 минут доход компании составил $300 млн
+
Российские геймеры переходят на GeForce RTX 3060Ti за 96 000р – 30 видеокарт куплено 5.01 в Ситилинк
100
Майнер рассказал о прибыльности новой фермерской видеокарты AMD BC-160 в Эфире
12
Продажи бюджетной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 с ценой от 249 долларов США начнутся 27 января
23
Можно ли играть в игры без видеокарты – Core i7-12700K и UHD770 vs Ryzen 7 5700G и VEGA 8 в тесте TG
18
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
292
Бюджетная Radeon RX 6500 ХТ выглядит разочаровывающе – 4 Гб GDDR6 и 64-битная шина по цене в $199
73
Ютубер запустил TES IV: Oblivion в 8К c 200 модами и рейтрейсингом - выглядит не хуже Skyrim
9
Более 4,5 млн человек забрали подарочную копию Call of Juarez Gunslinger в рамках раздачи в Steam
6
Майнер доказал, что даже на видеокарте 10-летней давности можно майнить криптовалюту
25
Биткоин и Эфир сильно подешевели, а окупаемость GeForce RTX 3080 в майнинге увеличилась до 21 месяца
30
AMD официально представила технологию масштабирования Radeon Super Resolution, которая будет работать в «тысячах» игр
19
Крупнейший в мире кулер Prosiphon Elite для процессоров получит поддержку сокета LGA1700
13
AMD на CES 2022 показала 5-нм чип Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4
64
Официально: следующие процессоры AMD Ryzen будут выпускаться по 5-нм техпроцессу, поддерживать PCI-E 5.0 и DDR5 и оснащаться сокетом типа LGA
22
Лиза Су показала настольный процессор Ryzen 7000 с тактовой частотой 5 ГГц на всех ядрах
23
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
103
Майнер из России: с лета 2021 года добыча ETH в день приносит не $1000, а всего $500
15

Популярные статьи

Откат парадигмы Intel в 2022 году
96
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 2
3
Мое мнение о NVidia RTX: революция, маркетинг или поворот не туда
51
О бюджетном гейминге - его возможности и перспективы
56
Получите бесплатную Windows 11 Pro на новогодней распродаже купив любую версию Microsoft Office
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
5
Обзор игровых корпусов AeroCool 2020/21 годов
6
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть третья
16

Сейчас обсуждают

Илья Иванов
19:09
Любой вменяемый человек понимает, что прогнозы ничего не стоят) в отличие от их просмотров, за них есть монетизация
Биткоин и Эфир сильно подешевели, а окупаемость GeForce RTX 3080 в майнинге увеличилась до 21 месяца
eightylvl
19:09
"Кинематографичные" 10 фпс специально сделали?
Быстрая и маневренная Неон — новый агент шутера Valorant
Олег Смирнов
19:09
Всё верно, чтобы игра была максимально реалистична - надо заниматься тенями, а не мимикой кукольных персонажей и убогонькими текстурами с угловатостью любых округлых предметов. Тени - главное.
Мое мнение о NVidia RTX: революция, маркетинг или поворот не туда
mistergrim
19:08
Тут ключевое слово — МАГАЗИН.
Получите бесплатную Windows 11 Pro на новогодней распродаже купив любую версию Microsoft Office
Феликс Соболев
19:08
сразу же после создания некогда неизвестного имаджборда двощ.ру
Виталик Бутерин создал криптовалюту Эфириум после того, как разочаровался в игре World of Warcraft
ev_rus
19:07
Потому что в Кваку3 ты не играл нормально, на ланах. Вуду3 уже позволяла играть в нее по красоте и с нормальным фпс. Но на ЖиФорс 2 люди и то вообще графу там максимально убирали, делали гладкие текст...
Мое мнение о NVidia RTX: революция, маркетинг или поворот не туда
Вова Огонь
19:05
Для немцев ты и сегодня славянский унтерменш. Не веришь?
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
Андрей Маликов
19:05
12100 в многопотоке аналог ryzen3600, но из-за дикого Однопотока даже превосходит его в играх и некоторых рабочих задачах.
Бюджетный Core i3-12100F стал самым быстрым 4-ядерным CPU, установив несколько рекордов в стоке
nonses84
19:04
Терентий прав, а Кодзима просто подогревает ваши уши , да бы ты купил и попробовал, как в свое время кричали про киберпук и то какой он бесподобный , и что у каждого будет установлен на компе . И како...
Хидео Кодзима работает над игрой, в которую «все захотят сыграть»
Asmodeus
19:04
А может Зелот - женщина? К тому же возможно беременная. Вот её и тянет на такое. А деньги надо копить на малыша. Вот и строчит подобные статьи как из пулемёта. Надо нам ей скинуться на огурчики, капус...
Майнер доказал, что даже на видеокарте 10-летней давности можно майнить криптовалюту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем