Цена составляет от 899 евро до 1 555 евро.

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Nitrokey показала модифицированные версии смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые спроектированы специально для пользователей, беспокоящихся о конфиденциальности информации. Новинки будут продаваться под коммерческими названиями NitroPhone 2 и NitroPhone 2 Pro.

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В смартфонах основной акцент сделан на безопасность. Компания даже заменила операционную систему Android 12 на GrapheneOS. Из коробки в новинках нет Google Mobile Services, но их можно установить самостоятельно. К слову, саму GrapheneOS тоже можно установить на обычные модели Pixel 6 вручную.

В NitroPhone 2 и NitroPhone 2 Pro добавлены софтверные и аппаратные решения для повышения безопасности. Чип Google Titan M2 запускает повторную аутентификацию пользователя, если в параметры конфиденциальности будут внесены изменения.

Новая операционная система имеет функцию автоматического отключения устройств и даёт возможность шифровать макет PIN-кода. Программное обеспечение блокирует доступ приложений к камерам, микрофонам, IMEI, номерам SIM-карт и другой информации. К слову, самые дорогие модификации NitroPhone 2 и NitroPhone 2 Pro доступны без камер, микрофонов и ряда датчиков, которые в теории могут быть использованы для наблюдения за пользователем.

Оба смартфона оборудованы 5-нанометровым мобильным процессоромTensor с пиковой частотой 2,8 ГГц и графическим ядром Mali-G78 MP20. Полноценные версии с камерами оснащены 50-мегапиксельным главным модулем и 12-мегапиксельным ультра-широкоугольным. Старшая модель получила 48-мегапиксельный телеобъектив с перископической оптикой и 4-кратным увеличением без потери качества. Есть оптическая стабилизация и поддержка 4K при 60 FPS. Разрешение камеры для селфи составляет 8 МП у стандартного издания, и 11,1 МП у версии Pro.

NitroPhone 2 получил 6,4-дюймовый дисплей AMOLED с частотой обновления 90 Гц и разрешение FHD+. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4614 мА*ч, а мощность беспроводной зарядки – 21 Вт. В NitroPhone 2 Pro используется 6,71 дюймовая панель LTPO формата WQHD+. За автономность отвечает встроенная батарея на 5003 мА*ч с 23-ваттной подзарядкой беспроводным путём.

Оба смартфона оборудованы стереодинамиками, встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, NFC и стеклом Gorilla Glass Victus. Корпус защищён от воды и пыли в соответствии с требованиями стандарта IP68.

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Стоимость Google Pixel 6 в Европе составила 649 евро. Модель NitroPhone 2 обойдётся в 899 евро, а за модификацию без камер и микрофонов придётся отдать 1 199 евро. Pixel 6 Pro в Европе оценили в 899 евро, но его «безопасная» версия стоит 1 255 евро. Купить NitroPhone 2 Pro без микрофонов и камер можно за 1 555 евро.