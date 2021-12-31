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Realme GT 2 Pro с дисплеем LTPO 2.0 и процессором Snapdragon 8 Gen1 будет стоить от $785
Презентация состоится 4 января.
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Уже на следующей неделе состоится презентация смартфона флагманского уровня Realme GT 2 Pro. Китайская компания заявляет, что грядущая новинка станет её дебютным флагманом премиального уровня. А тем временем на просторах всемирной паутины появилась информация о стоимости смартфона.

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В 2021 году китайский производитель не раз заявлял, что его топовый флагман с процессором Qualcomm нового поколения будет стоить порядка 800 долларов. По данным сетевого информатора Digital Chat Station, стоимость Realme GT 2 Pro в Китае составит 5 000 юаней, что эквивалентно 785 долларам. К этому можно смело добавить порядка 25%, чтобы получить цену на европейском рынке.

Напомним, что премиальный флагман компании получит дисплей Samsung AMOLED E5 LTPO 2.0 с частотой обновления 120 Гц и разрешением WQHD+. Диагональ составит 6,7 дюйма. В экран будет встроен сканер отпечатков пальцев.

Сердцем Realme GT 2 Pro станет однокристальная система Snapdragon 8 Gen1, выполненная по нормам 4-нанометровой технологии, а программной платформой будет выступать ОС Android 12, дополненная оболочкой Realme UI 3.0. Ёмкость встроенного аккумулятора составит 5000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – относительно скромные по современным меркам 65 Вт.

Грядущая новинка получил тройную основную камеру, венцом которой станет 50-мегапиксельный стандартный модуль. Ультра-широкоугольный блок тоже будет иметь разрешение 50 МП. Угол захвата составит 150 градусов. Камера получит поддержку системы оптической стабилизации изображения. Для любителей делать селфи будет предусмотрен 32-мегапиксельный фронтальный модуль.

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Презентация Realme GT 2 Pro состоится 4 января 2022 года. В этот же день компания из Поднебесной представит обычную модель Realme GT 2. Её стоимость пока что не уточняется, но ходят слухи, что она будет претендовать на звание самого дешёвого в мире смартфона с процессором Snapdragon 888.

#realme
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