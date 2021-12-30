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Xiaomi 11 Hypercharge со 120-ваттной зарядкой будет стоить от 335 долларов
Смартфон представят 6 января 2022 года.
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Китайская компания планирует на следующей неделе представить смартфон среднего уровня, который получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Модель называется Xiaomi 11i Hypercharge. Она будет анонсирована в Индии как первый смартфон в стране со 120-ваттной подзарядкой.

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Телефон несёт на борту чипсет Dimensity 920. Это 5-нанометровая однокристальная система с пиковой частотой 2,5 ГГц, графикой Mali-G68 MC4 и поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Смартфон оборудован 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти в базовой модификации. Топовая версия обзавелась накопителем на 256 ГБ в паре с 8 ГБ ОЗУ.

В Xiaomi 11i Hypercharge установлена панель на органических светодиодах с активной цветопередачей. Дисплей имеет диагональ 6,67 дюйма и поддерживает частоту обновления 120 Гц. К сильным сторонам компания относит соответствие стандарту HDR10 и пиковую яркость 1200 нит. Вверху по центру экрана установлена фронтальная 16-мегапиксельная камера.

Главная же фишка смартфона отражена в его названии. 120-ваттная зарядка по проводу позволяет зарядить аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч за 15 минут. Также на борту есть стереофонические динамики, настроенные специалистами JBL, выход для подключения проводной гарнитуры, боковой сенсор для распознавания отпечатка пальца и основная камера с разрешением 108 МП + 8 МП + 2 МП.

Xiaomi 11 Hypercharge окажется чуть дороже китайской версии Redmi Note 11 Pro+. Стоимость составит от 335 долларов до 400 долларов в зависимости от комплектации. Анонс смартфона запланирован на 6 января 2022 года. В продаже модель появится с предустановленной прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11 и позже получит оболочку MIUI 13 с Android 12.

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Для сравнения, Redmi Note 11 Pro+ можно купить за 310 долларов минимум. Топовую версию смартфона китайская компания оценила в 375 долларов. Пользователям в Китае также доступен средний вариант стоимостью 345 долларов.

#xiaomi
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