Пока что только лишь бета-версию.

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Компания Xiaomi выпустила программное обеспечение MIUI 13 для нескольких десятков смартфонов разных ценовых категорий. Пока что речь идёт о бета-версии оболочки. Стабильная версия ожидается в конце января 2022 года, причём только для моделей флагманского уровня.

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Сейчас протестировать MIUI 13 могут владельцы многих смартфонов 2020 и 2021 годов выпуска. Из топовых решений отметим семейства Xiaomi 11 и Xiaomi 10. Каждое включает в себя одноимённое стандартное издание наряду с версиями Pro и Ultra. Прошлое поколение работает на базе процессора Snapdragon 888, а позапрошлое – на Snapdragon 865.

Если говорить о флагманах, отдельно нужно отметить смартфоны бренда Redmi. Например, Redmi K40 на Snapdragon 870 и Redmi K40 Pro / Pro на Snapdragon 888. Тут же и Redmi K30 Pro / Pro Zoom с однокристальной системой Snapdragon 865. Также отметим Xiaomi MIX 4, первый смартфон компании с мобильным процессором Snapdragon 888+, и Xiaomi 10S на базе чипсета Snapdragon 870.

Модели среднего класса тоже получили бета-версию прошивки MIUI 13. Тут речь о Redmi K40 Gaming, Xiaomi 10 / 11 Youth Edition, Redmi K30S, Redmi K30 Ultra и Xiaomi CIVI. Из более доступных устройство стоит отметить Redmi Note 10 / 10 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 11, Redmi Note 9 4G / 5G, Redmi 10X 5G / Pro 5G наряду с Redmi K30 4G / K30 5G / K30i 5G и Xiaomi CC9.

Все вышеперечисленные смартфоны получили бета-версию программного обеспечения MIUI 13 сегодня, 29 декабря 2021 года. Как долго продлится тестирование оболочки, пока что не уточняется. Публичная сборка станет доступна для них в середине января будущего года. О выходе полноценной финальной версии в настоящее время информации нет.

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Сама Xiaomi называет MIUI 13 самой плавной в мире оболочкой. Это компания подтверждает тестами бенчмарка Master Lu, который в Китае пользуется популярностью на уровне AnTuTu. Прошивка принесла поддержку технологии расширения оперативной памяти, новые пиктограммы, дизайн, переработанный шрифт MiSans, виджеты в стиле iOS и новый уровень конфиденциальности данных. Глобальная версия MIUI 13 ожидается в первом квартале 2022 года.