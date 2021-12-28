Компания Hisense анонсировала и уже начала продавать огромный телевизор, который оборудован дисплеем диагональю 98 дюймов. Новинка производителя из Поднебесной называется Hisense 98E7G Pro. Она поступила на рынок с ощутимой скидкой.
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Телевизор получил экран ULED производства компании BOE. 98-дюймовая панель поддерживает частоту развёртки 120 Гц и имеет сразу 256 зон подсветки. К слову, у конкурентов в лице 98-дюймовых Huawei Smart Screen V98 и Xiaomi Redmi Max 98 предусмотрено по 192 зоны подсветки. Матрица имеет разрешение 3840 x 2160 пикселей, что соответствует формату 4K ULTRA HD. Пиковое значение яркости составляет 1000 нит. Есть поддержка Dolby Vision.
Hisense 98E7G Pro получил четырёхъядерную однокристальную систему производства компании MediaTek. Мобильный процессор MT9652 дополняется 4 ГБ оперативной памяти, в то время как для дополнительных приложений предусмотрен встроенный флеш-накопитель, ёмкость которого равна 64 ГБ.
Рекомендованная производителем стоимость Hisense 98E7G Pro составляет 3 460 долларов. Однако, новинка поступила в продажу со скидкой 320 долларов. Так, пользователи могут купить 98-дюймовый телевизор по цене 3 140 долларов. Пока что модель продаётся исключительно на территории Китая.