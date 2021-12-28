1,2 млн заявок оформлено за сутки.

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Китайская компания Huawei на прошлой неделе начала принимать предварительные заказы смартфона Huawei P50 Pocket. Как оказалось, сгибаемая новинка стала очень популярной. Менее чем за сутки с момента открытия приёма заявок выручка производителя превысила отметку 1,7 млрд долларов.

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Huawei P50 Pocket сложно назвать доступным сгибаемым смартфоном, учитывая форм-фактор. В 1 410 долларов компания оценила базовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Стоимость модификации с 12 ГБ ОЗУ хранилищем вместимостью 512 ГБ составила чуть более 1 700 долларов.

Смартфон был представлен в середине дня, а уже к полуночи на него было оформлено около 1,2 млн предварительных заказов. Даже если участь, что покупатели исключительно самую доступную конфигурацию памяти, во что сложно поверить, доход компании Huawei составил с порядка 1,7 млрд долларов. Максимально возможная выручка производителя – 2 млрд долларов. Но тоже с трудом вериться, что покупали исключительно топовый вариант.

Как бы там ни было, Huawei P50 Pocket оказался очень популярным смартфоном. Теперь главной задачей китайской компании является обеспечение бесперебойных поставок, с чем у неё могут быть большие проблемы на фоне американских санкций.

Напомним, что герой заметки является дебютным смартфоном Huawei в форм-факторе раскладушки. Он оборудован 6,9-дюймовой панелью с соотношением сторон 21 к 9 и поддержкой 120 Гц. Дополнительный экран имеет круглую форму, диаметр 1,04 дюйма и используется для вывода дополнительной информации.

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В Huawei P50 Pocket есть тройная основная камера разрешением 40 МП + 32 МП + 12 МП, 10,7-мегапиксельная фронталка и аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч с 40-ваттной зарядкой. Также отметим особенность шарнира, за счёт которой удалось устранить зазор между двумя половинами смартфона в сложенном состоянии. В продажу новинка поступит с предустановленной прошивкой HarmonyOS 2.0.