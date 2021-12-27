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Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ сертифицирована в США
Скоро смартфон появится в Европе.
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Федеральная комиссия по связи США сертифицировала смартфон среднего класса Xiaomi Redmi Note 11 Pro+, который вскоре выйдет на международный рынок. В базе данных регуляторного органа было замечено устройство с номером 20191116UG, который соответствует вышеупомянутой модели.

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Индекс G означает, что мы имеем дело с глобальной версией смартфона. Федеральное управление по связи не приводит технические характеристики модели, но она не должна отличаться от китайского варианта, который был представлен в конце октября нынешнего года. Разве что версия, которая появится за пределами Поднебесной, получит меньше внутренней памяти.

Оригинальная модель оборудована 120-герцевым дисплеем на базе матрицы на органических светодиодах с эффективной цветопередачей. Несмотря на это сканер для распознавания отпечатков пальцев в смартфоне расположен на правом торце корпуса, а не подэкраном.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ является самым доступным в мире смартфоном с поддержкой 120-ваттной зарядки по проводу. Она позволяет за четверть часа подзарядить установленную под капотом аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мА*ч.

Разрешение основной камеры составляет 108 МП + 8 МП + 2 МП, а фронтальной – 16 МП. Обе могут записывать видео в Full HD с частотой кадров 60 FPS, но первая также обзавелась поддержкой 4K UHD, но только на скорости 30 FPS.

Сердцем Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ выступает однокристальный процессор Dimensity 920, выполненный по 6-нанометровой технологии. Система-на-кристалле поддерживает сети пятого поколения и имеет пиковую частоту 2,5 ГГц. Также отметим наличие стереодинамиков, NFC, разъёма для наушников, инфракрасного порта, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

В Китае модель доступна в 6/8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 128/256 ГБ. Стоимость стартует с отметки 310 долларов за модификацию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища. Максимальная цена составляет 375 долларов. За эти деньги смартфон предлагает вдвое больше постоянной памяти в паре с 8 ГБ оперативки.

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6 января 2022 года Redmi Note 11 Pro+ дебютирует в Индии как Xiaomi 11i Hypercharge. Ожидается, что стоимость почти не будет отличаться от китайской. Цены для европейского рынка пока что не уточняются.

#xiaomi
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