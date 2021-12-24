Цена скоро вырастет до 33 990 рублей.

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Компания Motorola начала продажи в России нового смартфона Edge 20. Модель с начала недели была доступна для предварительного заказа. Сейчас купить Motorola Edge 20 можно в официальном магазине бренда и в «Ситилинк».

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На стадии предзаказа стоимость смартфона составляла 29 990 рублей вместо 33 990 рублей. Сейчас новинка обойдётся в 30 990 рублей. Предлагается она только в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 256 ГБ в расцветке Frosted Gray.

Motorola Edge 20 оснащается чипсетом среднего уровня Snapdragon 778G. Если верить бенчмарку AnTuTu, это самая мощная однокристальная система в своём сегменте. Но она отстаёт примерно на 5% от Snapdragon 778G+ и Snapdragon 780G, по данным Geekbench 5. В любом случае, производительности мобильного процессора, выполненного по нормам 6-нанометровой технологии, будет хватать.

Новинка получила 6,7-дюймовый экран OLED с частотой развёртки 144 Гц, который соответствует формату HDR10+. Хоть дисплей построен на органических светодиодах, сканер отпечатков пальцев установлена на торце. За автономность отвечает аккумулятор на 4000 мА*ч с быстрой зарядкой мощность 30 Вт.

Разрешение основной камеры составляет 108 МП + 8 МП + 16 МП. Motorola Edge 20 не имеет оптической стабилизации изображения, но может похвастаться 3-кратным зумом и умеет снимать видео в формате 4K UHD. Для любителей селфи разработчиками предусмотрена фронтальная 32-мегапиксельная камера.

Motorola Edge 20 получит операционную систему Android, но неизвестно пока, когда это случится. Сейчас модель работает под управлением операционной системы Android 11. В смартфоне также есть чип NFC, стекло Gorilla Glass третьего поколения, беспроводные контроллеры Wi-Fi / Bluetooth, а также GPS и USB. Разъём для наушников отсутствует.

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При цене порядка 30 000 рублей новинка конкурирует с Xiaomi 11 Lite 5G NE. Смартфон компании Xiaomi оборудован чипсетом Snapdragon 778G, более ёмкой аккумуляторной батареей, но при этом не может похвастаться ни 144-герцевым дисплеем (только 120 Гц), ни 108-мегапиксельной основной камерой (64 МП), ни телеобъективом.