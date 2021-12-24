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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания Xiaomi начинает активно рекламировать не только Xiaomi 12, но и версию Pro. Производитель из Поднебесной раскрыл часть технических характеристик продвинутой модели и рассказал о некоторых особенностях флагмана следующего поколения.

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Xiaomi 12 Pro будет оборудован 4-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1. Это объявили ещё 20 декабря официально, но все знали об этом ещё несколько месяцев назад. Ёмкость аккумуляторной батареи пока что не уточняется, но известно, что смартфон получит поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт, что пока является рекордом.

Компания уже заявила о том, что за обеспечение безопасной 120-ваттной подзарядки будет отвечать новый фирменный процессор Surge P1. По словам производителя, чипсет разрабатывался в течение 18 месяцев. На проект было потрачено порядка 16 500 000 млн долларов (100 000 000 китайских юаней).

Новая микросхема позволяет реализовать поддержку 120-ваттной подзарядки проводным путём в смартфоне, заключённом в тонкий корпус. Одной из сильных сторон Surge P1 является умная система управления температурным режимом. По данным производителя, температурный порог не будет превышать 37 градусов.

Тут скорее всего речь идёт о небольших нагрузках, поскольку сама китайская компания официально заявила, что в играх с частотой обновления 120 Гц за полчаса температура будет вырастать до 43,5 градуса. Об этом лично сообщил руководитель и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь.

Также компания больше информации опубликовала о дисплее. Производитель называет его лучшим в истории. Уже давно известно, что он будет поддерживать частоту обновления 120 Гц. При этом в его основу ляжет новая панель AMOLED LTPO следующего поколения. Разрешение составит 3200 x 1440 пикселей, как в Xiaomi Mi 11 Pro. Диагональ пока что не афишируется.

Производителем матрицы AMOLED LTPO будет компания Samsung. Панель получит люминесцентный материал E5, технологию микропризмы Micro-Leds и динамическую частоту обновления изображения в диапазоне от 10 Гц до 120 Гц. В экран будет интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Из параметров, которые пока не были подтверждены официально, отметим тройную основную камеру с оптической стабилизацией изображения и 3-кратным оптическим зумом, 20-мегапиксельную камеру для селфи, NFC, стереофонические динамики, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Продаваться Xiaomi 12 Pro будет с предустановленной операционной системой Android 12 и оболочкой MIUI 13.

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Цена продвинутого варианта пока что не уточняется. Напомним, что модель Xiaomi Mi 11 Pro компания из Поднебесной оценила в 780 долларов за базовую модификацию памяти. В то же время Xiaomi 12 и Xiaomi 12X будут стоить соответственно 580-690 долларов и 475-565 долларов в зависимости от комплектации.