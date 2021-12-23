Представлены смартфон Huawei P50 Pocket, очки Eyeawer 3, часы Watch D и ноутбуки MateBook X Pro.

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Сегодня, 23 декабря 2021 года, компания Huawei провела большую презентацию, в рамках которой представила сгибаемый смартфон P50 Pocket и ещё ряд новинок. О флагмане со складным дисплеем можете почитать в отдельном материале, а в этой заметке речь пойдёт о других новинках производителя из Шэньчжэня.

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Начнём с умных очков Huawei Eyewear 3. Они доступны в четырёх вариантах в зависимости от дизайна оправы. Есть классика, бостонский стиль, ретро и авиаторы. Программной платформой выступает фирменная операционная система HarmonyOS.

Очки получили стереодинамики, то есть пользователь может слушать музыку без наушников и отвечать на звонки. Ещё одна фишка новинки – возможность озвучивать уведомления и погоду. Кроме того, устройство напомнит своему владельцу о необходимости правильно держать осанку.

Для управления Huawei Eyewear предусмотрены сенсорные панели, интегрированные в дужки очков. Корпус получил защиту от брызг класса IPX4. Подключать устройство к смартфонам можно по протоколу Bluetooth 5.2. максимальное время автономной работы составляет 16 часов.

Вторая новинка – лэптоп Huawei MateBook X Pro. Он доступен в модификациях на процессорах Intel Core i5 и Core i7 поколения Alder Lake. Дискретная графика не предусмотрена. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, а вместимость SSD – 512 ГБ или 1 ТБ в зависимости от комплектации.

Модель оснащена дисплеем формата 3K с частотой обновления 90 Гц. За счёт тонких рамок площадь полезного пространства составляет 92,5%. Диагональ панели – 14,2 дюйма. В отступе над экраном установлена веб-камера, несмотря на небольшую ширину (6 мм). Ноутбук получил сразу шесть динамиков, хорошую систему охлаждения и будет поставляться с 60-ваттной блоком питания.

Последняя новинка – смарт-часы Huawei Watch D. Они заключены в прямоугольный корпус с защитой от воды по стандарту IP68. Сенсорный экран носимого гаджета имеет разрешение 1,65 дюйма и плотность пикселей 326 точек на дюйм.

На борту есть все основные сенсоры, а фишкой часов является возможность измерения ЭКГ. Также стоит отметить восьмиканальный оптический датчик, микронасос и специальное программное обеспечение, обеспечивающие работу функции измерения артериального давления. Время автономной работы составляет 7 дней в щадящем режиме использования.

Теперь пройдёмся по ценам каждой из новинок Huawei. Умные очки Eyewear 3 компания оценила в 265 долларов. Солнцезащитный вариант обойдётся в 300 долларов. Обе версии уже доступны в Китае. Смарт-часы Huawei Watch D предлагаются в единственной версии стоимостью 470 долларов, но за 95 долларов компания предлагает профессиональные медицинские услуги. Продажи начнутся с 26 декабря 2021 года.

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Наконец, за ноутбук Huawei MateBoo X Pro придётся заплатить минимум 1 410 долларов. За эти деньги можно купить модификацию на Core i5 с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем SSD объёмом 512 ГБ. Варианты с Core i7 доступны с SSD вместимостью 512 ГБ и 1 ТБ. Стоимость составляет 1 645 долларов и 1 960 долларов соответственно. Старт продаж намечен на 6 января 2022 года.