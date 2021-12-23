Смартфон будет продаваться на глобальном рынке.

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Компания Huawei, как и планировалось, анонсировала свой новый сгибаемый смартфон. Выпущена модель в рамках серии P50, которая до этого была представлена одноимённой стандартной версией и вариантом Pro. Новинка же называется Huawei P50 Pocket.

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Предполагалось, что смартфон будет конкурентом для Samsung Galaxy Z Fold 3. Как выяснилось, модель выполнена в форм-факторе Samsung Galaxy Z Flip 3. В сложенном состоянии флагман имеет размеры 870,3 x 75,5 x 15,2 мм. В разложенном виде габариты составляют 170 x 75,5 x 7,2 мм. Естественно, вес не меняется – 190 граммов в обоих случаях.

Новая конструкция петель позволила избиваться от зазора при складывании смартфона. В сложенном состоянии толщина Huawei P50 Pocket составляет 15,2 мм с обеих сторон. Для сравнения, у Samsung Galaxy Z Fold 3 из-за зазора разница в толщине составляет порядка 1,2 мм.

Новинка получила сгибаемый экран Foldable AMOLED диагональю 6,9 дюйма. Он имеет пропорции 21 к 9, разрешение 1188 точек по узкой стороне и плотность пикселей 442 ppi. Панель поддерживает частоту обновления 120 Гц и отображает 1 млрд цветов.

На тыльной стороне Huawei P50 Pocket установлен круглый экран диаметром 1,04 дюйма с разрешением 340 x 340 точек. Плотность пикселей – 328 ppi. Второй дисплей тоже построен на органических светодиодах, но поддержкой повышенной частоты обновления похвастаться не может. Экран используется для вывода дополнительной информации. Можно ли его задействовать в качестве видоискателя – не уточняется.

Сердцем смартфона стала 5-нанометровая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 888. Правда, речь о версии без поддержки сотовых сетей 5G. Пиковая частота составляет 2,84 ГГц, а графическая подсистема представлена чипом Adreno 660. Мобильный процессор дополнен 8 ГБ оперативной памяти в базовой модификации и 12 ГБ в топовой. Вместимость внутреннего хранилища составила 256 ГБ и 512 ГБ соответственно.

Huawei P50 Pocket может похвастаться тройной основной камерой с PDAF и лазерным автофокусом, но без оптической стабилизации и телеобъектива. Разрешение стандартного модуля составило 40 МП, а ультра-широкоугольного – 13 МП. Третий элемент системы – 32-мегапиксельная монохромная матрица. Разрешение камеры для селфи составляет 10,7 МП.

Подсистема питания представлена аккумулятором на 4000 мА*ч, что довольно неплохо, учитывая современные реалии. Есть также 40-ваттная проводная зарядка через USB-C. Из остального отметим GPS, Wi-Fi 6m Bluetooth 5.2 и NFC. О защите от воды не сообщается. Разъём для наушников отсутствует.

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В Китае Huawei P50 Pocket начнёт продаваться уже сегодня, 23 декабря 2021 года, в белой, чёрной и золотистой цветовых вариациях. Мировым продаж быть, но пока о сроках компания не говорит. Стоимость стандартной модификации составила 1 410 долларов. Топовая версия обойдётся в 1 725 долларов. В продажу новинка поступит с предустановленной операционной системой HarmonyOS 2.0.