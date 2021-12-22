Он будет конкурировать с Xiaomi 11T.

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Китайская компания OPPO готовит к премьере смартфон среднего класса для глобального рынка. Модель называется OPPO Reno 7 Pro. Она недавно дебютировала в Китае, а сейчас готовится к выходу на международную арену.

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Смартфон будет конкурировать с Xiaomi 11T. Герой заметки тоже оснащается процессором Dimensity 1200 Max с максимальной тактовой частотой 3 ГГц, графическим ядром Mali-G77 MC9 и поддержкой 5G. Модель обзаведётся аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч с 65-ваттной быстрой зарядкой через порт USB-C.

В OPPO Reno 7 Pro используется панель на органических светодиодах с разрешением Full HD+, диагональю 6,55 дюйма и поддержкой частоты обновления 90 Гц. Матрица соответствует стандарту HDR10+, имеет встроенный сканер отпечатков пальцев и небольшое отверстие для 32-мегапиксельной фронтальной камеры.

В основной камере установлен главный модуль с разрешением 50 МП. Он может снимать видеоматериалы в формате 4K ULTRA HD с частотой кадров 30 FPS. Компанию ему составляет 2-мегапиксельная матрица для макросъёмки. Третий компонент – ультра-широкоугольный модуль с углом захвата 119 градусов. Разрешение не уточняется.

Из прочего стоит отметить наличие стереофонических динамиков и всех основных беспроводных интерфейсов, включая NFC и Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11, хотя она дополняется свежей прошивкой ColoroS 12, которая вскоре будет переведена на Android 12.

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Стоимость OPPO Reno 7 Pro в Китае составила 580 долларов или 625 долларов за модификации с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. В обоих случаях вместимость встроенного накопителя составляет 256 ГБ. Международное путешествие героя заметки начнётся из Индии. Причём там смартфон будет стоить дешевле, чем в Китае – 535 долларов или 580 долларов соответственно. О ценах для Европы пока что информации нет.