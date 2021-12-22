Диагональ экрана составит 6,28".

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Китайский технологический гигант Xiaomi подогревает интерес к следующему флагманскому смартфону. Утром каждый час компания публиковала новые постеры и тизеры, поэтому мы решили не спешить с заметкой и подождали, пока производитель поставит активность на паузу.

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В первую очередь компания сделала акцент на том, что Xiaomi 12 станет самым компактным флагманским смартфоном. Наверное, об iPhone 13 mini и ASUS ZenFone 8 она забыла. Сравнили грядущую новинку с обычным iPhone 13, который при диагонали 6,1 дюйма имеет ширину 71,5 мм.

Герой заметки будет оборудован 6,28 дюймовым экраном на органических светодиодах. При этом ширина корпуса смартфона составит 69,9 мм. Дисплей обзаведётся встроенным сканером отпечатков пальцев, изогнутыми боковыми гранями, круглым отверстием для фронтальной камеры и разрешением Full HD+. Что интересно, в Xiaomi Mi 11 используется панель OLED формата WQHD+. То есть в плане разрешения нас ждёт небольшой шаг назад. Но с учётом уменьшенной диагонали на полдюйма это может быть оправдано. Частота обновления должна составить 120 Гц, но это пока официально не подтверждается.

Матрица в Xiaomi 12 будет прикрыта стеклом Gorilla Glass Victus последнего поколения. По словам производителя, дисплей уже протестировали специалисты из DisplayMate, назвав его лучшим на рынке. Ожидаемо, оценка панели – A+. К слову, экран успел установить 15 рекордов в тестах DisplayMate. Это мало кого интересует, но на презентации компания уделит много внимания данному достижению.

Xiaomi 12 приписывают прорывную основную камеру разрешением 50 МП и обновлённую систему охлаждения, которая не допустит перегрева мобильного процессора Snapdragon 8 Gen1. К слову, у Motorola Edge X30, который первым в мире обзавёлся однокристальной системой Qualcomm нового поколения, возникли большие проблемы с этим.

Из прочего отметим все ключевые беспроводные интерфейсы, до 12 ГБ оперативной памяти с возможностью добавления ещё 2 ГБ виртуальной ОЗУ, 67-ваттную зарядку по проводу и прошивку MIUI 13 на базе операционной системы Android 12 сразу из коробки. Презентация Xiaomi 12 состоится 28 декабря 2021 года. О ценах всё ещё информации нет. Также на следующей неделе компания анонсирует версию Pro с улучшенной камерой и 120-ваттной подзарядкой, а третьей новинкой станет доступный флагман Xiaomi 12X на базе мобильного процессора Snapdragon 870+, который ещё не был представлен.

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В Китае Xiaomi 12 и версия Pro уже доступны для предварительного заказа. Желание обзавестись одной из новинок изъявило более 200 000 пользователей. На стандартную модель около 100 000 предзаказов, а на Xiaomi 12 Pro – примерно 110 000.