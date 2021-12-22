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34 смартфона Xiaomi получили свежую прошивку MIUI 12.5 в России и мире
7 смартфонов обновлено в России.
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В течение прошлой недели китайская компания Xiaomi в разных регионах мира, включая Россию, выпустила обновление программного обеспечения MIU более чем для трёх десятков смартфонов. Апдейтом обзавелось семь моделей с российской версией прошивки MIUI 12.5.

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С них и начнём. Свежая сборка программного обеспечения в России стала доступна флагмана Xiaomi 11T, оснащённого однокристальной системой Dimensity 1200. Также выпустили обновление для POCO X3 Pro и Redmi Note 10 на Snapdragon 860 и Snapdragon 678 соответственно. Все три модели были анонсированы в 2021 году.

Актуальная прошивка MIUI 12.5 в России стала доступна для Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite и Mi Note 10 Pro на Snapdragon 730G. Стандартное издание с версией Pro вышли в конце 2019 года как первые в мире смартфон со 108-мегапиксельной основной камерой. Вариант Lite к ним присоединился только весной 2020 года.

Последняя модель, получившая в России обновление программного обеспечения MIUI 12.5, называется Xiaomi POCO M4 Pro 5G. Она был анонсирована на прошлой неделе и поступила в продажу по сниженной цене два дня тому назад.

Смартфон семейства Xiaomi Mi Note 10 успели в течение прошлой недели обновиться и в Европе. Прошивка также стала доступна флагманов 2020 и 2021 годов Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10T / 10T Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra. Из относительно новых моделей стоит отметить Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi Mi 11 Lite 4G, Redmi Note 10S и Redmi Note 8 (2021). Кроме того, европейская прошивка вышла на Redmi Note 9 Pro, анонсированный в начале 2020 года.

Глобальная сборка наконец-то добралась до Redmi Note 8, Redmi Note 8T и POCO M3. Первые две модели были анонсированы во второе половине 2019 года. Для каждого их трёх устройств это дебютная версия программного обеспечения MIUI 12.5.

В список также попали другие смартфоны линейки Redmi Note. В частности, Redmi Note 7, Redmi Note 9S, Redmi Note 10S и Redmi Note 10 Pro. Кроме того, на прошлой неделе китайская компания выпустила актуальную глобальную прошивку для флагманов Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Ultra.

Не забыл пекинский производитель и о более доступных решениях. Новинка POCO M4 Pro 5G обзавелась не только российской, но и глобальной версией MIUI 12.5. Также обновили среднебюджетные устройств Xiaomi Mi 10 Lite и Xiaomi Mi Note 10 Lite, представленные весной 2020 года.

И в завершение пройдёмся по другим регионам. Там компания Xiaomi тоже активно распространяла обновление на прошлой неделе. Один из своих последних апдейтов MIUI 12.5 получил сгибаемый смартфон Xiaomi Mi MIX FOLD. Обновили Redmi Note 11, Redmi Note 10 Pro 5G, Redmi 8A, Redmi 9T. Также апдейтом обзавелись POCO F3 GT, Redmi K30S, Xiaomi CIVI, Xiaomi Mi 11X и Xiaomi Mi 11 Lite 4G.

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Xiaomi Redmi 8A – единственный смартфон из 34 обновлённых моделей, который работает на базе операционной системы Android 10. Все остальные девайсы благополучно перешли на Android 11 или получили одиннадцатую ревизию сразу из коробки.

#xiaomi
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