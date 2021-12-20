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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На прошлой неделе китайская компания Xiaomi представила в России смартфон среднебюджетного класса POCO M4 Pro 5G. Сегодня, 20 декабря 2021 года, новинка поступает в продажу по сниженной цене. Первые покупатели смогут купить смартфон со скидкой, размер которой зависит от модификации и даты покупки.

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Новинке есть чем похвастаться. Для начала стоит отметить, что она является практически точной копией модели Redmi Note 11, которая уже стала хитом в Китае. Технические характеристики почти все сохранились – только памяти стало меньше. По дизайну единственным отличием стало исполнение основной камеры.

Вертикальный четырёхугольный блок в стиле Redmi Note 11 остался в левом верхнем углу тыльной стороне, но компания решила добавить большую площадку почти на всю ширину задника, как в POCO M3, который был анонсирован в прошлом году.

Спереди в Xiaomi POCO M4 Pro 5G остался дисплей с диагональю 6,6 дюйма. Матрица LCD имеет разрешение FHD+ и может похвастаться частотой развёртки 90 Гц. Защищает от повреждений её стекло Gorilla Glass третьего поколения.

Вверху есть вырез, где располагается фронтальная 16-мегапиксельная камера. С её помощью можно снять блокировку, так как производитель заявил систему распознавания лиц Face Unlock. Альтернативный вариант аутентификации пользователя – сканер отпечатков пальцев, который обосновался на торце справа.

Разрешение основной камеры в Xiaomi POCO M4 Pro 5G составляет 50 МП + 8 МП. Она может снимать видеоматериалы в формате Full HD с частотой кадров 30 FPS и 60 FPS. Ни оптической стабилизации, ни телеобъектива в смартфоне нет.

Сердцем новинки выступает чипсет Dimensity 810 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Однокристальная система работает в паре с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти в зависимости от комплектации. Вместимость встроенного хранилища составила 64 ГБ или 128 ГБ соответственно.

Прочие параметры Xiaomi POCO M4 Pro 5G включают аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч с 33-ваттной зарядкой по проводу, NFC, GPS и стереофонические динамики. Разъём для наушников тоже имеется. Программной платформой в герое заметки выступает одиннадцатая ревизия операционной системы Android, дополненная проприетарной надстройкой MIUI 12.5 компании Xiaomi.

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Рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 20 990 рублей и 22 990 рублей в зависимости от модификации. 20 и 21 декабря 2021 года купить обе версии можно со скидкой 3 000 рублей. Однако, с 22 декабря по 26 декабря 2021 года купить Xiaomi POCO M4 Pro 5G с 6 оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ можно будет за 18 990 рублей.